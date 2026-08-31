La escuela concertada religiosa pide a Educació que las pruebas de competencias básicas vuelvan a ser para todos los centros

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), que agrupa a buena parte de las escuelas concertadas religiosas, reclama que las pruebas de competencias básicas deque se hacían a final de etapa (en 6º de primaria y 4º de la ESO) vuelvan a ser censales, es decir, que las realicen todos los centros y no solo una muestra, como ocurre actualmente. La entidad considera que estas evaluaciones son una herramienta necesaria para conocer la evolución de los aprendizajes y orientar las mejoras educativas de cada centro.

La petición llega coincidiendo con el inicio del curso 2026-2027, que la Escola Cristiana arranca con 378 centros, 244.327 alumnos y más de 19.000 docentes en Catalunya. La organización defiende que recuperar unas pruebas para todo el alumnado permitiría disponer de información comparable en el tiempo y tomar decisiones pedagógicas a partir de datos objetivos.

“Las pruebas de competencias de final de etapa han sido durante años una herramienta pedagógica muy valiosa para nuestros centros”, sostiene la secretaria general de la FECC, Meritxell Ruiz. A su juicio, “la calidad educativa requiere evidencias” y estas evaluaciones permiten conocer cómo evolucionan los aprendizajes y orientar las estrategias de mejora.

Más información para cada centro

La FECC argumenta que el carácter censal de las pruebas ofrecía a cada escuela información detallada sobre sus propios alumnos, mientras que un modelo basado en muestras permite obtener una fotografía general del sistema, pero no necesariamente datos específicos de todos los centros.

La entidad considera especialmente importante disponer de esta información en un momento en el que Catalunya no podrá contar con unos resultados de PISA plenamente comparables con los de ediciones anteriores. “Es necesario preservar aquellas herramientas de evaluación que ofrecen continuidad y permiten seguir la evolución de los resultados educativos a lo largo del tiempo”, señala Ruiz.

Las pruebas de competencias básicas evalúan el grado de adquisición de conocimientos y habilidades del alumnado al finalizar determinadas etapas educativas y han servido durante años para ofrecer indicadores tanto al sistema como a los propios centros.

244.327 alumnos en 378 escuelas

La Escola Cristiana comienza el nuevo curso con 378 centros educativos repartidos entre 120 municipios y 38 comarcas, en los que estudian 244.327 alumnos desde Infantil hasta las enseñanzas postobligatorias. En total, estos estudiantes se distribuyen en 10.058 aulas. La red cuenta además con 19.145 docentes y 3.882 profesionales de administración y servicios.

La FECC destaca también un aumento de las solicitudes de preinscripción en primera opción en los centros concertados. Según datos del Departament d’Educació, en Infantil han pasado de 18.087 en el curso 2023-2024 a 19.577 en 2025-2026, mientras que en Primaria han aumentado de 5.994 a 7.046 en el mismo periodo.

900 nuevas dotaciones este curso

El curso estará marcado también por el despliegue del acuerdo alcanzado el pasado marzo entre el sector concertado y el Govern para mejorar progresivamente su financiación.

La primera consecuencia será la incorporación este septiembre de 900 dotaciones adicionales en los centros concertados. El pacto prevé además aumentar las partidas destinadas a gastos de funcionamiento y las llamadas mochilas escolares.

A ello se suma el acuerdo alcanzado en julio para mejorar las condiciones laborales del profesorado de la concertada entre los cursos 2026-2027 y 2030-2031. Entre las medidas previstas figuran la reducción de las horas lectivas, una disminución adicional de dos horas para el profesorado de 58 años o más y la cobertura de las sustituciones a partir del séptimo día.