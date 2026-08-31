Niubó releva a su número 2 y expedientará a tres trabajadores de la conselleria tras el fiasco de PISA: "la responsabilidad está en el departament y así lo asumimos"

La consellera Esther Niubó ha iniciado este lunes la rueda de prensa de presentación de las medidas para el nuevo curso académico con un sincero 'no será el inicio de curso que hubiéramos querido y esperado'. No lo será por la huelga educativa convocada para el próximo 8 de septiembre y por la crisis de PISA. Las diligencias previas abiertas a raíz de este episodio ya han concluido y el informe resultante propone incoar expedientes disciplinarios a tres trabajadores de la conselleria, dos por una falta grave y una tercera persona por una infracción leve derivada de "actos y omisiones" que constituyen descuido o negligencia. "No minimizamos la gravedad de lo que ha pasado; las personas que tenían el deber de supervisar las pruebas no estuvieron a la altura. La responsabilidad está en el departament y así lo asumimos", ha asegurado Niubó quien, acto seguido, ha anunciado el relevo en la Secretaría General del departament, "con el objetivo de afrontar la nueva etapa". La consellera ha apuntado que el relevo de su número dos, Teresa Sambola, se aprobará y se dará a conocer mañana martes en el Consell Executiu.

Niubó ha detallado que la encargada de la información reservada emitió su informe proponiendo incoar expedientes disciplinarios a tres personas: dos que podrían haber incurrido en un presunto incumplimiento grave de sus obligaciones y deberes como funcionarios públicos, y una tercera que podría haber incurrido, presuntamente, "en una infracción leve prevista en la Ley 19/2014 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por actos y omisiones que constituyen descuido o negligencia en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por esta misma ley".

De las tres personas afectadas por los expedientes, dos son funcionarias del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu [ógano que ya no existe] y una es un alto cargo de la conselleria, y ninguna de las tres está en activo en estos momentos.

¿Qué pasó con las pruebas?

El "problema" afectó directamente a qué alumnos podían hacer la prueba y, por tanto, a la representatividad de los resultados. Catalunya dejó fuera de la evaluación a más del 23% de los estudiantes seleccionados, una proporción que multiplica por más de cuatro el máximo del 5% admitido por la OCDE. De los 2.545 alumnos de 15 años pertenecientes a los 51 centros de la muestra, 591 no llegaron a examinarse: seis por una discapacidad física, 493 por necesidades de apoyo relacionadas con dificultades "cognitivas, conductuales o emocionales" y 92 por un dominio insuficiente de la lengua.

En la práctica, la exclusión apartó de PISA a una parte sustancial del alumnado con mayores dificultades, precisamente aquel que también forma parte de la realidad cotidiana de las aulas. El criterio choca con la lógica de la evaluación internacional y, lo más importante, con sus normas. PISA pretende medir al conjunto del alumnado, no solo a quienes están en mejores condiciones para responder al examen, para ofrecer una fotografía lo más fiel posible del sistema educativo. Una tasa de exclusión de esta magnitud no es, por tanto, un simple desajuste técnico, sino que invalida los resultados obtenidos, ya que no reflejan la realidad de las aulas.

Siete alertas en abril de 2025

Según ha explicado este lunes la consellera, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) advirtió "hasta siete veces" a la conselleria del error en la muestra en abril de 2025, cuando las pruebas aún se estaban realizando y había "margen de maniobra". Sin embargo, según ha relatado Niubó, no hay evidencia de que esa información llegara a los centros que estaban realizando las pruebas; y no llegó a su despacho. La consellera ha insistido en que no tuvo conocimiento del problema hasta marzo de este año, casi un año después de los avisos del INEE, y que las explicaciones públicas no se dieron hasta finales de julio, cuando estalló la polémica.

Por qué los centros erraron en la muestra es una pregunta que sigue sin respuesta, ya que desde la conselleria -que exculpan a las direcciones- explican que las consignas dadas a los institutos eran "prácticamente" una traducción al catalán de las dadas por el ministerio donde, eso sí, no se especifica ese máximo del 5%.

1.100 docentes más al sistema

Más allá del error de PISA, Catalunya arrancará el curso con 1.830 nuevas dotaciones de personal -entre ellas 1.103 docentes-, y 500 aulas de acogida más para el alumnado recién llegado que necesita apoyo educativo, hasta alcanzar las 2.141 [no se antojan demasiadas tienen en cuenta que las aulas catalanas acogen de media a 9.000 alumnos nuevos cada mes].

Un refuerzo de recursos ya recogido en los acuerdos del curso pasado, con el que el Govern pretende mejorar la atención en las aulas y rebajar la tensión con los docentes, con la mirada puesta en desactivar un conflicto que marca el inicio de curso: la huelga sigue convocada para el día del regreso a clase de 1,6 millones de alumnos, y más de 1.300 centros públicos se niegan a organizar salidas y colonias como medida de presión a la conselleria.

"Esfuerzo mayúsculo"

"Por mucho que algunos digan, no nos encontramos en el mismo punto que el año pasado. Empezamos con un acuerdo con tres de los cinco sindicatos de la mesa [CCOO, UGT y Aspepc] tras un esfuerzo mayúsculo de la conselleria", ha defendido Niubó, añadiendo que es el momento de pedir "confianza para revertir conjuntamente esta situación". Para este Govern, ha reiterado, hay una línea roja muy clara, que es "el aprendizaje de nuestro alumnado".

En el apartado de infraestructuras, el Departament cifra en 257 millones de euros la inversión prevista -un nivel que, ha subrayado Niubó, no se alcanzaba desde el primer Tripartito, en 2008-, y anuncia la puesta en marcha de siete nuevos edificios, además de la instalación de sistemas de climatización y ventilación en un puñado [casi 400, ha detallado] de escuelas e institutos.