Un documental sigue durante cinco años a los lobos de la Península: "Donde hay lobos y ganado habrá conflicto, hay que aprender a convivir"

Después de las tres primeras grandes expediciones por los Pirineos, el fotógrafo y documentalista Andoni Canela y su hija Amaia no habían logrado avistar a ningún lobo. Sí habían tenido que afrontar largas caminatas, superar noches ventosas y lidiar con la escasez de comida en el monte. Pero los lobos, como era de esperar en un territorio de reciente colonización y con todavía pocos ejemplares, seguían sin hacer acto de presencia.

Finalmente, durante la cuarta salida, el gran carnívoro apareció. "Habíamos tenido momentos duros y esperas tediosas, y encontrar al lobo, que representa un espíritu salvaje e indómito que ha resistido los repetidos intentos de eliminación, fue muy emocionante", rememora Canela en conversación con EL PERIÓDICO.

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Esta anécdota es solo uno de los instantes que forman parte del relato de paciencia y amor recogido en 'Durmiendo con lobos'. La última película del naturalista, que se preestrena el jueves 3 de septiembre en la sala Phenomena de Barcelona, resume cinco años de rodaje detrás del rastro de un animal esquivo, que, pese a dejar de estar protegido por Europa, en los últimos años ha recuperado territorios de los que había desaparecido.

El proyecto arrancó en plena pandemia, cuando Canela se preguntó cuál debía ser su siguiente trabajo en profundidad. Después de encontrar a los grandes felinos del mundo acompañado por su hijo Unai, fue el turno de su hija Amaia, con quien Canela quiso regresar a los lobos, una especie emblemática de la Península que ya había fotografiado para un libro también llamado 'Durmiendo con lobos'.

Nueva distribución

Sin embargo, desde las primeras imágenes obtenidas a las últimas, la situación de este cánido ha cambiado mucho. "Su distribución actual es incomparable con la de hace décadas: ahora tenemos siete manadas en la Comunidad de Madrid, ejemplares que han alcanzado Extremadura y una primera manada que ha criado en Catalunya", explica. Esta manada, que a la espera de confirmación oficial, parece ser que se ha reproducido de nuevo este verano, está ubicada entre la Alta Garrotxa y el Alt Empordà. Pero cuando Canela y su hija empezaron a prospectar el terreno, se centraron en un punto más occidental de los Pirineos.

'Durmiendo con lobos' Dirección: Andoni Canela Duración: 93 minutos Formato: 16:9 Digital 4K Sonido 5.1 Producción: Wanda Films

Amaia tenía solo diez años y su padre la avisó de que habría que caminar mucho. Recorrieron el Ripollès y el Berguedà y, después, Canela dibujó mentalmente un gran triángulo: desde Madrid hasta Galicia y, de allí, al extremo más oriental de la cordillera pirenaica. La intención era buscar al animal tanto en sus bastiones históricos como en los lugares de recolonización, como es el caso de los Monegros y Catalunya, dos puntos en los que padre e hija obtuvieron imágenes espectaculares.

Un fotograma de la película 'Durmiendo con lobos'. / Wanda Films (cedida)

"Hay muchos reportajes del lobo, pero también muchos tópicos, desconocimiento y bulos que hay que desmontar", reivindica Canela que espera "despertar un afán de protección de la naturaleza" en los espectadores (también entre "los más jóvenes").

Conflicto y polémica

Canela reconoce que con la vuelta del lobo también se reabre el debate sobre la difícil coexistencia de la especie con la ganadería extensiva: "Durante el rodaje hemos pasado tiempo con ganaderos, algunos convertidos en amigos, y he escuchado posiciones muy distintas". "Sé que donde hay lobos y ganado es imposible que no ocurran cosas, negarlo es falsear el problema porque los lobos son listos y buscan su oportunidad, pero debemos aprender a convivir con ellos", defiende.

Para remediarlo, propone reforzar al máximo las medidas de protección y apostar por compensaciones "ágiles y generosas". La clave, para él, es asumir que el problema existe y gestionarlo: "Donde hay lobos y ganado, siempre va a haber conflicto". Además, como los lobos habitan ecosistemas muy diferentes, hay casos en los que su dieta depende de ungulados salvajes, principalmente, como sucede en el punto en el que se ha formado una manada en Catalunya. Pero al mismo tiempo, hay zonas en las que su alimentación se basa en buena medida en animales domésticos.

Imagen de un lobo del largometraje dirigido por Andoni Canela. / Wanda Films (cedida)

A pesar de los costes pendientes de gestionar, el documental se centra en la observación del lobo, una especie paraguas, y todo lo que sucede a su alrededor. Canela subraya el "papel ecológico" de la especie y se acerca a ella a través de imágenes impresionantes, incluidos los paisajes. Ciervos, marmotas, conejos, ganado y decenas de otras especies se van sucediendo para aportar una mirada profunda sobre los ecosistemas que todavía conservan "cierta vida salvaje". Para Canela, esta es una de las funciones del largometraje: "Es importante detenerse, descubrir relaciones que a menudo pasan desapercibidas y mostrar que la conservación de una especie no puede desligarse de la del territorio".

Uno de los ejemplares de lobo que aparece en la película 'Durmiendo con lobos'. / Wanda Films (cedida)

"La película es una ventana a la naturaleza y al respeto que debemos tener por el patrimonio natural", afirma. Después de siglos de persecución, el lobo ha regresado a lugares de los que parecía haber desaparecido. "Emocionarse ante su presencia también es una forma de empezar a protegerlo", considera el fotógrafo.