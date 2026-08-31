Estos son los nombres de las borrascas y danas de la temporada 2026-2027 que empiezan este martes

La temporada de borrascas y depresiones asiladas en niveles altos (danas) empieza este martes, 1 de septiembre. Se trata de la décima campaña (2026-2027) en la que se dará nombre a estos fenómenos meteorológicos que puedan generar gran impacto en amplias zonas geográficas, según informa este lunes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según un comunicado de este organismo, los nombres de la temporada 2026-2027 serán Adam, Bruna, Charles, Diane, Eric, Flora, Gabriel, Heloise, Igor, Julia, Kevin, Lola, Michel, Nathalie, Oscar, Paola, Rafael, Sandra, Thomas, Vera y Walter. Para dar nombre a las borrascas y danas se emplea una lista prefijada y acordada compuesta por 21 nombres, alternando masculinos y femeninos.

Organismos que asignan los nombres

Los servicios meteorológicos del suroeste, del que forma parte la Aemet, junto con Météo-France (Francia), Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA, Portugal), Weather Belgium (RMI, Bélgica), MeteoLux (Luxemburgo) y el Servei Meteorològic Nacional (Andorra), son los encargados de dar nombre a las borrascas y danas de este grupo.

Este grupo trabaja en coordinación con el Grupo Oeste europeo (Reino Unido, Irlanda y Países Bajos), Grupo del Norte (Noruega, Suecia y Dinamarca), Grupo Central (Alemania, Austria, Suiza, Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría), Grupo del Mediterráneo central (Italia, Eslovenia, Croacia, Macedonia del norte, Montenegro y Malta) y Grupo del Mediterráneo oriental (Grecia, Chipre e Israel).

Elección de nombres

Se utilizan nombres de todos los países del grupo y "se intenta (aunque es difícil) que sean pronunciables en todos los idiomas", afirma la Aemet y añade que, sin embargo, se han "sacrificado algunas letras como la Q y la U porque tienen pocos nombres que comiencen por ellas".

No todas las borrascas o danas reciben un nombre. Este procedimiento se aplica a aquellos fenómenos meteorológicos que pueden provocar un gran impacto y que obligan a activar determinados avisos meteorológicos. Esto ocurre cuando se emiten avisos naranjas o rojos por vientos muy fuertes, o cuando se activan avisos naranjas y/o rojos por lluvias o nevadas intensas junto con avisos amarillos por viento.

Según la Aemet, dar nombre a las borrascas "favorece la comunicación más efectiva" ante temporales de viento, mala mar, lluvia y nieve.

Además, el nombramiento de las borrascas y danas ayuda a su identificación en estudios a posteriori, según la Agencia, que publicará a lo largo de la temporada información sobre la evolución de estos fenómenos meteorológicos.

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En la temporada 2025-26 se registró la cifra récord de 19 borrascas o danas con nombre propio, desde Alice, el 7 de octubre, a Therese, el 16 de marzo. Con anterioridad, el máximo habían sido las 17 borrascas en la temporada 2023-24.