Comienzan las obras de rehabilitación del asfalto de la A-2 entre Cervera y La Panadella

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado este lunes las obras de rehabilitación del firme de la A-2 entre Cervera y La Panadella, en el límite con la comarca de Anoia. El proyecto completo prevé actuar en unos 8,5 kilómetros por sentido y cuenta con una inversión de 12,3 millones de euros. En la primera fase que se ha iniciado, sin embargo, las obras afectarán a unos 4 kilómetros en sentido Lleida. Los trabajos tienen una duración de cuatro semanas y el Gobierno español prevé que el resto del proyecto pueda retomarse el próximo año. El territorio lleva años reclamando estas obras debido al mal estado de la vía y, de hecho, el pasado mes de marzo el Ministerio tuvo que realizar una actuación de emergencia en este tramo, por el que circulan de media unos 22.000 vehículos al día.

El proyecto cuenta con una inversión de 12,3 millones de euros y contempla la rehabilitación superficial y, puntualmente, estructural del firme en un tramo de aproximadamente 8,5 kilómetros de la A-2 entre los puntos kilométricos 530+722 y 522+270. Se trata del último de los cuatro proyectos planificados por el Gobierno español para renovar el firme del principal eje viario de la demarcación de Lleida.

Mientras duren las obras, que se prolongarán durante cuatro semanas, habrá cortes intermitentes en la vía y el tráfico se desviará por un carril del sentido contrario. El subdelegado del Gobierno español en Lleida, José Crespín, ha explicado, durante una visita a las obras, que el resto de los trabajos en la mitad del tramo en dirección a Lleida y los 8 kilómetros en sentido Barcelona se completarán, previsiblemente, el próximo año.

El inicio de estas obras se produce después de que un episodio de nieve y lluvias acelerara el deterioro de la vía en este punto el pasado mes de febrero. Esta situación obligó al Ministerio de Transportes a ejecutar una actuación de emergencia por valor de más de 3 millones de euros.

Según ha explicado Crespín, la actuación de emergencia ha retrasado el inicio de las obras, que debían comenzar en mayo. También ha explicado que durante los trabajos se mantendrán algunos puntos en los que se actuó durante el invierno, ya que "son perfectamente válidos", aunque otros se volverán a ejecutar para garantizar la continuidad de todo el trazado.

Obras reivindicadas

Vecinos y representantes de los municipios de la Segarra llevan años reclamando el inicio de los trabajos debido al mal estado de la vía. De hecho, el firme actual tiene más de 20 años y, durante este tiempo, solo se han llevado a cabo actuaciones puntuales, como la del pasado mes de marzo.

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El alcalde de Cervera, Jan Pomés, ha celebrado el inicio de los trabajos y ha deseado que entre este año y el próximo pueda culminarse el proyecto para que la ciudadanía pueda disponer de una vía "con dignidad", como "se merece".