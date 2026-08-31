El colapso en el sistema de citas de Extranjería dispara los precios en el mercado negro: "Se venden hasta por 400 euros"

Ya hace tiempo que para muchos inmigrantes conseguir una cita en alguna comisaría de Policía Nacional para registrar sus huellas y conseguir la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) se ha complicado sobremanera. La falta de fechas y horas disponibles en puestos cercanos a sus domicilios, agravada estos meses por el aluvión de trámites a resolver del proceso de regularización extraordinaria, ha llevado a muchas de las personas que necesitan renovar sus permisos de residencia en España a pagar a plataformas irregulares para conseguir acceder al trámite, pese a que se trata de un proceso gratuito. Ahora bien, si cuando, hace ya algunos años, estas mafias empezaron a actuar –colapsando el sistema digital de citas– su precio rara vez pasaba de los 50 euros, la actual saturación ha elevado los precios hasta los 250 o 300 euros, según casos recogidos por EL PERIÓDICO y hasta los 400, según denuncian algunas entidades sociales.

Las cifras que maneja la delegación del Gobierno en Catalunya reflejan el aumento de la demanda de estos trámites. "Hemos emitido un 40% más de TIE en lo que va de verano con respecto al año pasado", asegura el delegado Carlos Prieto, en declaraciones a EL PERIÓDICO. El repunte, detalla el delegado, se produjo entre el 1 de julio y el 18 de agosto y ha podido gestionarse gracias al "refuerzo de horas extra y de fines de semana" que realizan los agentes de las comisarías de la Policía Nacional. Además, según explica Prieto, se han comenzado a incorporar en Catalunya funcionarios interinos para hacer frente a la alta demanda de tramitaciones. En concreto, se prevé que en las próximas semanas acaben incorporándose 66 personas.

Las mafias fijan los precios en función de la prisa del cliente: "Si quieres la cita este mes, 150; si es para más tarde, 80"

Fuentes de la misma delegación aseguran que la mayoría de personas que acaban obteniendo su TIE lo hacen sin necesidad de haber pagado para conseguir fecha y hora y aunque admiten que el proceso de regularización ha generado cierta "tensión" en el conjunto del sistema, animan a los afectados a no pagar por una cita que, remarcan, es gratuita.

La abogada especialista en Extranjería, Marie Mateo, sin embargo, advierte de que la desesperación de sus clientes cuando necesitan renovar sus permisos es tal que muchos acaban decantándose por recurrir a este mercado negro. "Me cuentan que se levantaban a la una o a las dos de la mañana o que ponían a familiares a buscar cita todo el rato, pero que no han sido capaces de encontrar" fecha y hora, lamenta la letrada. En las últimas semanas, se ha encontrado con que las mafias ya modifican el precio según la celeridad con la que las personas necesitan acceder al trámite. "Si la quieren para este mes, te cuesta 150 euros. Para más tarde, 80", relata.

La resolución de los expedientes podría agravar aún más la situación de falta de citas

Otros testimonios hablan de cantidades aún más desorbitadas. "Me dijeron que si quería una cita para dentro de dos días me costaba 350, y que para más adelante eran 200", explica uno de ellos. Es un colombiano que presentó la solicitud para renovar su TIE en noviembre del año pasado y que no tuvo su resolución favorable hasta el mes de julio. "En todo ese tiempo me bloquearon la cuenta del banco dos veces", explica. Finalmente, después de consultar varias opciones, tuvo que gastarse 100 euros para obtener una cita y poner fin a un calvario burocrático que también le complicó trámites como modificar el padrón tras cambiar de piso. "Tengo amigos que por culpa de esto se han quedado sin trabajo", lamenta.

Pendientes de las resoluciones

Para la abogada Mateo, además, empieza a llover sobre mojado. El repunte en los precios se ha dado antes de que el grueso de expedientes del proceso de regularización extraordinaria que se cerró el pasado 30 de junio cuenten con una resolución definitiva. Con ese documento en mano, las personas que han accedido a la medida deben solicitar su TIE –mediante una cita de huellas– en el plazo de un mes. Solo en la provincia de Barcelona, esto se traduce en algo más de 257.000 citas en comisarías si las solicitudes que se presentaron se resuelven favorablemente, a las que hay que sumar al menos otros 47.000 trámites que desbloqueó la delegación de Gobierno en Catalunya.

"Nosotros llevábamos en la provincia de Barcelona un retraso con las oficinas de Extranjería de mínimo nueve meses", denuncia Mateo que asegura que "si ahora mismo la gente no compra las citas, no puede renovar sus permisos". "Se tiene que hacer algo, porque si no todo va a colapsar", resume.

"Si ahora mismo la gente no compra las citas, no puede renovar sus permisos" Marie Mateo, abogada especialista en Extranjería

Las entidades sociales que acompañan a estas personas en sus trámites, por otra parte, no entienden cómo el refuerzo anunciado por la delegación no se ha producido antes. Vicky Columba, portavoz de la plataforma Regularización Ya!, denuncia que se trata de "una cuestión de voluntad política". "Lo que no puede ser es que por una carencia del Estado haya gente que pueda caer en irregularidad administrativa o sobrevenida", lanza Columba.

La activista denuncia que el Gobierno no lo ha puesto todo de su parte para conseguir que la regularización funcionara. "Llevamos todo el verano tratando de adivinar el número de seguridad y tratando de conseguir cita", dice. Asegura que se han encontrado con personas que han llegado a pagar 400 euros por una cita previa.

Las entidades piden que las resoluciones de regularización lleguen ya con una cita para tomar las huellas y obtener el TIE, como se ha hecho de forma piloto en algunas comisarías

Para Columba, la solución pasa por una medida ‘a priori’ sencilla: que las resoluciones favorables tanto de la regularización extraordinaria como de los procesos ordinarios de extranjería lleguen a sus destinatarios directamente con fecha, hora y sitio para tomar las huellas y obtener la TIE. En este sentido, la delegación del Gobierno lanzó a principios de año una prueba piloto en la comisaría de L’Hospitalet de Llobregat que utilizaba este sistema.Tras el final del proceso de regularización extraordinaria, la delegación extendió el mismo método en la demarcación de Lleida y, aunque no estaba previsto, también en la provincia de Girona. La intención, apuntan desde la delegación de Gobierno, es que este modelo se acabe extendiendo al resto de Catalunya en un año.

Quedarse sin trabajo

De momento, sin embargo, las entidades de Lleida aseguran que el impacto de estas pruebas piloto no se está notando demasiado. Hace unos días, la Asociación Afroecuatoguineana Sociocultural (AFICU) protestó ante la subdelegación de Gobierno de Lleida por el "colapso" de este sistema. Se trata de un tema especialmente sensible en una demarcación marcada por el trabajo temporal que da la recogida de la fruta y en la que es esencial para muchos de los migrantes que faenan en el campo tener los papeles en regla.

"Entre que el migrante recibe la resolución favorable y consigue la TIE, pueden pasar nueve meses. Algunos, al caducarles el permiso, pierden el trabajo" Llibert Rexach, portavoz de Fruita amb Justícia Social

Lo recuerda Llibert Rexach, portavoz de la plataforma Fruita amb Justícia Social, que asegura que solo un 20% de los casos en los que han acompañado migrantes estos tenían una cita automática asignada. "Entre que reciben la resolución favorable y consiguen la TIE pueden pasar nueve meses o incluso un año", lamenta. "La negligencia del Estado provoca que gente con un contrato vigente, al caducarles el permiso, pierdan directamente el trabajo", denuncia.

Un síntoma de la situación son las colas que se generaron en la comisaría de Sant Martí de Barcelona hace dos semanas. Es la única comisaría de Barcelona en la que se tramitan las TIE y, durante una semana, atendió a gente sin cita previa. La voz corrió y, aunque el sistema habitual se volvió a usar una semana más tarde, las colas se siguieron produciendo durante varios días. Mientras se producían estas escenas, la Policía Nacional llevó a cabo una operación que también demuestra la seriedad de la problemática: detuvo a un hombre por vender algunas de estas citas previas a cerca de 70 euros cada una.