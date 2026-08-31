Marta Clari, nueva secretaria general de la Conselleria d'Educació i FP en sustitución de Sambola

La psicóloga y pedagoga social Marta Clari será la nueva secretaria general de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat, en sustitución de Teresa Sambola, que ha sido destituida del cargo, según ha avanzado el Ara y han confirmado fuentes del Govern a este diario.

Clari, que será nombrada este martes, era en la actualidad gerente del Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad del Ayuntamiento de Barcelona.

Entre sus diferentes responsabilidades en la Administración local, ha sido responsable de Cultura del Distrito de Nou Barris, gerente del Consorci de Biblioteques de Barcelona y gerente del Institut de Cultura de Barcelona (Icub).

Entre 2019 y 2023 ocupó la gerencia del Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad del ayuntamiento, una estructura de la que dependía el Consorci d'Educació de Barcelona.

Clari tendrá por delante la tarea de iniciar una nueva etapa en la "aceleración del camino a la excelencia educativa", según ha dicho la consellera Niubó, que este lunes ha anunciado la destitución de Sambola y el expediente disciplinario de dos funcionarios y un alto cargo de la conselleria tras el fiasco de PISA, que ha dejado a Catalunya sin resultados evaluables del nivel de aprendizaje del alumnado.

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Pese a desvincular la destitución de esta crisis, la consellera ha señalado que quiere encarar la segunda parte de la legislatura con un fortalecimiento del departamento y de las direcciones generales.