Comunicación digital
El fin de una era en WhatsApp: este es el emoji que ha destronado al número uno hasta ahora
La cara llorando a gritos, se convierte en el emoji más utilizado del mundo en 2025 y adelanta a las tradicionales caras de la risa, según datos de Google analizados por el diario 'The New York Times'
Nuevos emoticonos en WhatsApp: solo podrás utilizarlos si tienes un móvil con estas características
Los emojis llevan años formando parte de la comunicación cotidiana y su significado no deja de evolucionar. Según un análisis de 'The New York Times' basado en nuevos datos de uso de Google, la cara llorando a gritos, se convirtió en 2025 en el emoji más utilizado del mundo, por delante de la cara llorando de risa y la cara con lágrimas de alegría.
Los datos proceden de una muestra anónima de 665 millones de emojis utilizados en Gboard, el teclado de Google presente en millones de dispositivos Android. Según esta información, la cara llorando a gritos escaló hasta el primer puesto después de que la cara llorando de risa liderara la clasificación durante los últimos años.
El cambio no significa necesariamente que la gente esté más triste. Al contrario: entre los usuarios más jóvenes, la cara llorando a gritos se ha convertido en una especie de emoji comodín para expresar que algo resulta extremadamente gracioso, emotivo, vergonzoso o incluso absurdo. Su significado depende cada vez más del contexto.
Los jóvenes cambian el lenguaje de los emojis
Los expertos en lingüística señalan que los adolescentes suelen estar a la vanguardia de los cambios en el lenguaje. En internet, además, las nuevas generaciones utilizan los emojis para diferenciarse y crear códigos propios dentro de sus comunidades.
Así, mientras los emojis cara con lágrimas de alegría y cara llorando de risa han quedado asociados en algunos círculos a generaciones mayores, los jóvenes han incorporado nuevas alternativas. La calavera, por ejemplo, se utiliza para expresar que algo ha provocado tanta risa que uno "se ha muerto", aunque su popularidad entre los adolescentes cayó después de experimentar un fuerte crecimiento.
También han ganado posiciones emojis como cabeza de piedra, utilizado para transmitir una reacción inexpresiva, o flor marchita, que se ha convertido en una forma de expresar tristeza o desamor. Este último fue precisamente el emoji que más creció proporcionalmente en 2025, al alcanzar el puesto 93 del ranking.
Un lenguaje que cambia constantemente
Aunque existen más de 3.600 emojis, los diez primeros concentran alrededor del 36% de todos los usos. Tras la cara llorando de risa y la cara con lágrimas de alegría, mientras que el corazón rojo ocupa la cuarta posición y las manos juntas rezando sube hasta la quinta.
La evolución demuestra que, aunque las emociones que queremos transmitir permanecen relativamente estables, los símbolos que utilizamos para expresarlas cambian con las generaciones. De hecho, algunos jóvenes están empezando incluso a sustituir los emojis por stickers, memes e imágenes personalizadas que funcionan como códigos compartidos dentro de determinados grupos.
El lenguaje digital, por tanto, está lejos de ser estático. Lo que hoy parece imprescindible puede quedar desfasado en cuestión de meses. Y el emoji que ahora mismo está de moda puede acabar siendo, dentro de unos años, precisamente ese emoji que los más jóvenes consideran demasiado usado.
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