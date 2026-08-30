Catalunya suma 500 aulas de acogida y amplía el programa de detección de necesidades educativas a 5º de primaria

La consellera de Educació i FP, Esther Niubó, presentará este lunes las novedades del curso 2026-2027, que empieza marcado por una huelga educativa el primer día de clase, un conflicto enquistado y una investigación abierta sobre quién ordenó que el alumnado con dificultades no participara en las pruebas PISA, lo que ha excluido a Catalunya de la última edición del informe, cuyos resultados se harán públicos también la semana que viene. Entre las novedades, como avanzó EL PERIÓDICO, está el incremento de 500 aulas de acogida, que llegarán a las 2.141. Se duplican las aulas de acogida intensiva, pasando de 27 a 45 y se limita la ratio máxima a 18 alumnos por docente. En el mismo paquete de medidas, se dedicarán 50 dotaciones para la acogida de alumnado de FP Básica, novedad de este curso, y se incorporarán 50 docentes para prestar apoyo lingüístico al alumnado que sale del aula de acogida y necesita mantener ese acompañamiento en el aula ordinaria.

La conselleria pone en marcha un plan piloto con gestores administrativos para descargar a los equipos directivos de tareas económicas, presupuestarias y de contratación

La gestión de la complejidad en el aula, con más de un 30% de alumnado con necesidades educativas, es una de las heridas abiertas de la escuela que marcó las huelgas del curso pasado, las negociaciones y el inicio de curso. Conocedor tanto de la situación como del malestar que eso genera en el conjunto de la comunidad educativa, otra de las novedades del curso será la ampliación del programa de detección de las necesidades educativas de aprendizaje (APPA), que hasta ahora se aplicaba en 1º y 3º de primaria y que a partir de ahora también se aplicará en 5º de primaria.

Además, se refuerzan los centros de educación especial, con el incremento de 204 plazas, anunciadas ya a final del curso pasado por el conseller de Presidència Albert Dalmau, en unas declaraciones que dejaron preocupada a una parte importante de la comunidad educativa al poner sobre la mesa "los límites de la escuela inclusiva".

Avanza la caída demográfica: el curso empezará con 55.767 nuevos alumnos en I-3, 4.279 menos que el curso pasado

El nuevo curso escolar empezará con 55.767 nuevos alumnos en I-3, 4.279 menos que el curso pasado -la caída demográfica avanza-, y con el despliegue de una nueva línea de actuación del programa 'Benestar per estar bé (BxB)' con el objetivo de "promover el bienestar emocional, prevenir situaciones de desgaste profesional y reforzar el acompañamiento en el desarrollo de su labor docente", con un equipo formado por 28 psicólogos que ofrecerá herramientas a los profesionales para la gestión del aula. Pasos para aliviar el malestar docente que desde las aulas siguen leyéndose como insuficientes (igual que los 50 euros por noche de colonias, recogido también en el compendio de novedades del próximo curso y que no ha desactivado a los más de 1.300 centros que siguen negándose a hacer salidas y colonias).

El Govern inicia la tramitación de la Ley de autoridad pública, con el objetivo de regular el reconocimiento de la condición de autoridad pública del profesorado

El curso arranca también con un refuerzo de 1.103 docentes adicionales, alcanzando un récord de 85.052 maestros y profesores en plantilla, recogidos también en el acuerdo con los sindicatos, igual que el incremento de personal de la escuela inclusiva con 531 nuevas dotaciones (incluyendo educadores de educación especial, integradores y trabajadores sociales). Un acuerdo del que se desmarcaron Ustec y la CGT, que siguen convocando la huelga del día 8 al considerar todas estas medidas "parches que no resuelven los problemas de fondo de la escuela".

Enfermeras en las escuelas

La conselleria impulsa también este curso un programa piloto de la figura del gestor administrativo en tres territorios para asumir funciones de gestión económica, presupuestaria y de contratación que busca ser un apoyo a los equipos directivos dentro del plan de desburocratización, uno de los acuerdos con los sindicatos -hartos de gritar "más democracia y menos burocracia"-.

La prueba piloto del gestor administrativo busca que los equipos directivos puedan dedicar más tiempo a las funciones de liderazgo y gestión pedagógica, reforzando el buen funcionamiento global de los centros educativos. La medida -por ahora un plan piloto- quiere también "favorecer una mejor ejecución presupuestaria", "con un mayor control y trazabilidad y una reducción de errores", al mismo tiempo que persigue mejorar la coordinación interna de los centros.

También forma parte del acuerdo sindical el inicio de la tramitación de la Ley de autoridad pública, con el objetivo de regular el reconocimiento de la condición de autoridad pública del profesorado, de los centros y de la inspección; una ley que busca "establecer medidas específicas de protección y apoyo al ejercicio de la función docente".

Otra de las novedades del curso, ya anunciada, es el despliegue de profesionales sanitarios en las escuelas e institutos para intentar que el alumnado que padece enfermedades crónicas o requiere curas específicas pueda recibir atención durante el horario escolar, que este curso cubrirá al 50% de los centros catalanes, con la previsión de alcanzar la totalidad de los centros en el periodo 2027-2028.

Directrices para el uso de IA

Niubó explicará también este lunes que la conselleria ha establecido unas pautas de "uso responsable" de la IA en el ámbito educativo que señalan que los alumnos menores de 14 años no deberán utilizar herramientas de IA de propósito general de forma autónoma, mientras que los estudiantes de entre 14 y 18 años requerirán de una autorización.

Además, se permite el uso de la IA en los trabajos de investigación, "siempre y cuando el alumno documente y deje constancia de ello, encargándose de contrastar y reformular críticamente sus aportaciones".