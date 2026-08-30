Matemáticas A y B y adiós a los 'ámbitos' en 4º de la ESO y fusión de ciencias en Bachillerato: novedades del curso en las aulas catalanas

Las escuelas e institutos catalanes abrirán de nuevo sus puertas al alumnado el próximo 8 de septiembre, en un curso que arranca marcado por una huelga convocada para la primera jornada lectiva tras 11 semanas sin clases; la amenaza de no realizar salidas ni colonias respaldada por más de 1.300 claustros; y la publicación de los últimos resultados del informe PISA, que no tendrán validez en Catalunya, en lo que supone la enésima crisis reputacional para el Departament d'Educació. En ese contexto -y mirando los termómetros en aulas todavía sin climatizar- el curso 26-27 empieza también marcado por la introducción de cambios en el joven currículum de ESO y Bachillerato, entre los que destacan la aplicación de las Matemáticas A y B en 4º de ESO por imposición judicial y la fusión de las ciencias en 1º de Bachillerato tras el requerimiento del Ministerio de Educación para adaptar el currículum catalán a la Lomloe. Estas son las principales novedades.

Las dobles Matemáticas en 4º de ESO -unas más avanzadas, para el alumnado que quiera hacer el Bachillerato científico y otras menos complejas, para el que no- desembarcarán este septiembre en los institutos sin que estos hayan tenido margen para asimilarlo, ya que el juez no solo ha obligado a la conselleria a impartirlas, sino que ha dictaminado también, ya a final del curso pasado, hacerlo de forma distinta a las consignas que el Departament ya había dado a los centros. En un primero momento -las primeras directrices se habían dado a finales de abril, ya con poco tiempo- la conselleria había apostado por una fórmula flexible, con tres opciones [que incluían codocencias]; pero el TSJC estimó que esa fórmula no se ajustaba a lo que requería la sentencia y exigió al Departament que ofreciera dos materias separadas, sin grises, lo que empezará a suceder este septiembre y para lo que la conselleria ha contratado a 160 nuevos profesores de Matemáticas.

Las Matemáticas A y las Matemáticas B no tienen exactamente el mismo contenido. Comparten las competencias específicas y los criterios de evaluación, pero las A (menos complejas) se orientan preferentemente a resolución de problemas y situaciones cotidianas, mientras que las B incorporan tres "saberes" adicionales y profundizan más en procedimientos algebraicos, geométricos, analíticos y estadísticos.

Además de la introducción de las Matemáticas A y B, el currículum de 4º ESO en Catalunya introducirá este curso 2026-2027 otros dos cambios: desaparecen los ámbitos [queda anulada la frase "podemos planificar y crear ámbitos, agrupaciones, de aquellas áreas que se consideren oportunas para impartirlas de forma integrada] y los centros tendrán que ofrecer a su alumnado todas las optativas recogidas en el currículo, aunque podrá acabar realizando solo las que tengan mínimo 10 inscritos. Estas dos cuestiones forman parte de la misma sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que atiende el recurso presentado (y ganado) por el sindicato Professors de Secundària (Aspepc), que obliga a la conselleria a adaptar el currículum de educación básica a la Lomloe, la ley de educación española.

A partir de este curso 26-27 el Treball de Recerca (TR), que consta de unas 70 horas y no tiene asignada carga lectiva semanal, pasa a tener el mismo valor y peso que cualquier otra asignatura en la calificación final de la etapa. Hasta este curso pasado, el TR representaba el 10% de la nota final de Bachillerato.

La nota media del Bachillerato pasa a ser estrictamente la media aritmética de todas las materias cursadas, debiendo incluirse obligatoriamente la calificación de Religión, si el alumno la ha cursado, según el decreto 103/2026, de 7 de julio, que modifica el decreto 171/2022, de 20 de setembre, de ordenación de las enseñanzas de Bachillerato; en el que también se indica que la nota final se expresará con dos cifras decimales, redondeada a la centésima.

Pese a la firme oposición del profesorado, este curso 2026-2027 el Departament d'Educació implementará también la criticada fusión de las Ciencias en 1º de Bachillerato. El alumnado que estudió el Bachillerato de Ciencias y Tecnología cursará obligatoriamente Matemáticas I y deberá elegir otras dos materias de modalidad entre: Biología, Geología y Ciencias Ambientales (una sola materia); Dibujo Técnico I; Física y Química (una sola materia); o Tecnología e Ingeniería I.

El alumnado que estudie Humanidades y Ciencias Sociales, por su parte, deberá elegir obligatoriamente entre Latín I o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I, y cursar dos materias más de modalidad de una lista que incluye Economía, Griego I, Historia del Mundo Contemporáneo o Literatura Universal.

Hasta el curso pasado, había flexibilidad y se permitía a alumnos del Bachillerato social que quisieran estudiar Administración y Dirección de Empresa (ADE) o Economía, que hicieran las Matemáticas "del científico". A partir de este curso se cierra esa puerta y "los del social" deberán hacer las Matemáticas "del social" y los del científico las del científico.