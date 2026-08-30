Un hombre entrega a la Guardia Civil granadas de mano y tres de mortero, lo que obliga a desalojar el edificio

La Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil en Madrid tuvo que ser desalojada este jueves después de que un ciudadano acudiera al edificio para entregar de forma voluntaria dos granadas de mano, tres de mortero y dos cartuchos de gran calibre. El protocolo de seguridad obligó al desalojo del edificio para que los agentes del GEDEX (Grupo de Desactivación de Explosivos) pudieran realizar las comprobaciones necesarias y proceder a su neutralización.

Los especialistas comprobaron que las granadas y el resto de elementos explosivos entregados se encontraban inertes, según ha informado la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil en un comunicado, que insiste en que el hombre "de forma involuntaria generó una situación de alto riesgo" con el traslado desde su domicilio hasta las dependencias del Instituto Armado.

Por eso aprovecha el incidente para recordar a la ciudadanía cómo debe actuar en caso de encontrar un posible artefacto explosivo, incluso aunque presente un aspecto antiguo, oxidado, deteriorado o aparentemente vacío. En primer lugar, recomienda no tocar ni manipular el objeto. No se debe mover, limpiar, desmontar ni tratar de comprobar por cuenta propia qué tipo de artefacto es, ya que podría conservar carga explosiva y resultar peligroso. Tampoco debe trasladarse: ni llevar a casa ni depositarlo en un contenedor ni transportarlo hasta un cuartel de la Guardia Civil o una comisaría.

Regresar por el mismo camino

Ante el hallazgo de un posible artefacto explosivo, la recomendación es alejarse del lugar por el mismo camino por el que se ha llegado, ya que podría haber otros artefactos en la zona. Una vez a salvo, se debe avisar inmediatamente al 062 o al 112 y esperar la llegada de los agentes. La Guardia Civil movilizará entonces los recursos necesarios y sus especialistas valorarán el objeto para determinar las actuaciones necesarias para su neutralización o retirada.

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La Guardia Civil recalca así que, aunque un artefacto pueda parecer antiguo o inofensivo, su manipulación o traslado puede generar una situación de riesgo, como ocurrió en este caso con el desalojo de las dependencias de la Intervención de Armas y Explosivos.