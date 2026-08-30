Suceso
Un hombre entrega a la Guardia Civil granadas de mano y tres de mortero, lo que obliga a desalojar el edificio
El Instituto Armado recuerda que si se encuentra un artefacto, aunque parezca antiguo y neutralizado, debe avisarse a los agentes sin tocarlo porque puede conservar explosivo
La Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil en Madrid tuvo que ser desalojada este jueves después de que un ciudadano acudiera al edificio para entregar de forma voluntaria dos granadas de mano, tres de mortero y dos cartuchos de gran calibre. El protocolo de seguridad obligó al desalojo del edificio para que los agentes del GEDEX (Grupo de Desactivación de Explosivos) pudieran realizar las comprobaciones necesarias y proceder a su neutralización.
Los especialistas comprobaron que las granadas y el resto de elementos explosivos entregados se encontraban inertes, según ha informado la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil en un comunicado, que insiste en que el hombre "de forma involuntaria generó una situación de alto riesgo" con el traslado desde su domicilio hasta las dependencias del Instituto Armado.
Por eso aprovecha el incidente para recordar a la ciudadanía cómo debe actuar en caso de encontrar un posible artefacto explosivo, incluso aunque presente un aspecto antiguo, oxidado, deteriorado o aparentemente vacío. En primer lugar, recomienda no tocar ni manipular el objeto. No se debe mover, limpiar, desmontar ni tratar de comprobar por cuenta propia qué tipo de artefacto es, ya que podría conservar carga explosiva y resultar peligroso. Tampoco debe trasladarse: ni llevar a casa ni depositarlo en un contenedor ni transportarlo hasta un cuartel de la Guardia Civil o una comisaría.
Regresar por el mismo camino
Ante el hallazgo de un posible artefacto explosivo, la recomendación es alejarse del lugar por el mismo camino por el que se ha llegado, ya que podría haber otros artefactos en la zona. Una vez a salvo, se debe avisar inmediatamente al 062 o al 112 y esperar la llegada de los agentes. La Guardia Civil movilizará entonces los recursos necesarios y sus especialistas valorarán el objeto para determinar las actuaciones necesarias para su neutralización o retirada.
La Guardia Civil recalca así que, aunque un artefacto pueda parecer antiguo o inofensivo, su manipulación o traslado puede generar una situación de riesgo, como ocurrió en este caso con el desalojo de las dependencias de la Intervención de Armas y Explosivos.
- Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 29 de agosto
- Rego pide formalmente a Hacienda incluir en los presupuestos del Estado una ayuda de 200 euros mensuales por hijo hasta los 18 años
- Cortada la AP7 en el Papiol por un accidente entre tres turismos que ha dejado personas atapadas dentro
- ¿Podrías tener hígado graso y no saberlo? El hospital de Sant Pau lanza un estudio sobre la 'epidemia silenciosa' que afecta cada vez a más jóvenes
- Hasta un 20% de la población tiene misofonía: cuando masticar, respirar o escuchar unas pisadas se vuelve insoportable
- Muere un excursionista tras caer por una pendiente en la Vall de Boí
- Queja al Síndic de Greuges por la actuación policial contra una vecina de Port de la Selva que hacía nudismo
- Unas cámaras con IA vigilan cuatro playas y una piscina en Catalunya para evitar ahogamientos