Cambio climático
El Gobierno declara la alerta roja en todo Ecuador ante el fenómeno de El Niño
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) ha indicado que la medida se adopta considerando la evolución de las condiciones océano-atmosféricas en la zona
El Niño amenaza con encarecer hasta un 15% las materias primas alimentarias y agravar los extremos climáticos
Agencias
El Gobierno ecuatoriano ha declarado este sábado la alerta roja en todo el territorio para fortalecer las acciones de preparación ante el fenómeno El Niño. La resolución establece la activación de los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) provinciales y cantonales para coordinar acciones de preparación y respuesta. También dispone la aplicación de procedimientos, planes y protocolos para evacuaciones preventivas, mecanismos de respuesta, movilización de recursos y protección de la población en sectores con potencial afectación. En este marco, los gobiernos locales deberán cumplir y ejecutar sus planes de acción ante el fenómeno El Niño, indicó la SNGR en un comunicado.
La institución apunta que mantendrá el seguimiento y la articulación con los distintos niveles de gobierno para fortalecer la preparación y respuesta en territorio, con el objetivo de proteger a la población y reducir los posibles impactos asociados al evento. La declaración de alerta roja permite fortalecer desde ahora las acciones, anticipar escenarios de riesgo y activar los mecanismos necesarios para proteger a la población.
"La preparación es una responsabilidad compartida y, por ello, se mantienen acciones permanentes de monitoreo, planificación y coordinación para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad", indicó la SNGR. La Secretaría de Gestión de Riesgos informó esta semana que ya hay "los primeros impactos" en el sector de pesca artesanal y recordó que desde febrero pasado se articulan acciones entre las instituciones del Estado para afrontar los efectos de El Niño y minimizar la afectación a la población.
Carolina Lozano, titular de la SNGR, calcula que alrededor de 1,3 millones de personas podrían estar expuestas a los efectos de El Niño en 17 provincias, que ya estaban en alerta naranja. Según la funcionaria, el Gobierno ha destinado 650 millones de dólares, distribuidos en diferentes carteras de Estado, de los cuales el 70% son para prevención y el 30% restante para la línea de respuesta por el fenómeno de El Niño.
- Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 29 de agosto
- Rego pide formalmente a Hacienda incluir en los presupuestos del Estado una ayuda de 200 euros mensuales por hijo hasta los 18 años
- Cortada la AP7 en el Papiol por un accidente entre tres turismos que ha dejado personas atapadas dentro
- ¿Podrías tener hígado graso y no saberlo? El hospital de Sant Pau lanza un estudio sobre la 'epidemia silenciosa' que afecta cada vez a más jóvenes
- Hasta un 20% de la población tiene misofonía: cuando masticar, respirar o escuchar unas pisadas se vuelve insoportable
- Muere un excursionista tras caer por una pendiente en la Vall de Boí
- Queja al Síndic de Greuges por la actuación policial contra una vecina de Port de la Selva que hacía nudismo
- Unas cámaras con IA vigilan cuatro playas y una piscina en Catalunya para evitar ahogamientos