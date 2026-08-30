Detenida por falsear un acta vecinal para vender por 200.000 euros un piso sin ascensor

La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer acusada de manipular el libro de actas de una comunidad de propietarios para hacer creer a la compradora de un piso de unos 200.000 euros que se había aprobado por unanimidad la instalación de un ascensor.

La mujer ha sido arrestada como presunta autora de los delitos de estafa y falsedad documental.

Aseguraba ser la presidenta

La investigación comenzó a raíz de la denuncia de la compradora, que había localizado a través de un portal inmobiliario de internet una vivienda situada en un cuarto piso que se ofrecía por aproximadamente 200.000 euros, ha informado la Policía en un comunicado.

Durante las negociaciones y la visita al inmueble, la compradora puso como condición para formalizar la operación que estuviera prevista la instalación de un elevador.

La vendedora, que aseguró ejercer las funciones de presidenta y administradora de la comunidad de propietarios, le aseguró entonces que la junta de vecinos ya había aprobado por unanimidad la instalación.

También le indicó que las obras tendrían un coste aproximado de 60.000 euros y que existían subvenciones públicas para afrontar la actuación.

Antes de firmar las escrituras de compraventa, la vendedora mostró a la compradora el libro de actas de la comunidad, en el que figuraba formalmente el supuesto acuerdo sobre la instalación del ascensor.

La compradora formalizó finalmente la adquisición de la vivienda y asumió la presidencia de la comunidad, por lo que convocó una reunión de vecinos con la intención de comenzar los trámites para instalar el ascensor y solicitar presupuestos a empresas especializadas.

Fue entonces cuando el resto de propietarios le comunicaron que la instalación del elevador nunca había sido aprobada por la comunidad, ni se había sometido a votación en una junta de propietarios.

Tras revisar la documentación, los vecinos comprobaron que el punto del acta relativo al ascensor había sido incorporado posteriormente, presuntamente por la vendedora, sin conocimiento ni consentimiento del resto de residentes.

La perjudicada denunció los hechos y los investigadores identificaron y localizaron a la anterior propietaria, que fue detenida como presunta autora de los delitos de estafa y falsedad documental.

La arrestada ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial competente.

Consejos policiales

A raíz de este caso, la Policía Nacional recomienda que, antes de comprar una vivienda, se comprueben con el administrador de fincas las posibles derramas, deudas y acuerdos adoptados por la comunidad de propietarios.

Aconseja además hablar con otros vecinos antes de firmar un contrato de arras o de compraventa para comprobar las condiciones del inmueble y de la comunidad.

También recomienda solicitar una nota simple actualizada en el Registro de la Propiedad para verificar la titularidad de la vivienda y conocer si existen cargas, embargos u otras situaciones jurídicas que puedan afectar al inmueble.

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Por último, advierte de que se debe desconfiar de las prisas o presiones para cerrar una operación, especialmente cuando se argumenta que existen otros compradores interesados, y aconseja realizar todas las comprobaciones necesarias antes de firmar.