Grupos reducidos de migrantes siguen abandonando Ceuta de forma constante por la frontera

Grupos reducidos de migrantes marroquíes de los que accedieron ilegalmente a Ceuta el pasado 30 de julio siguen abandonando de forma voluntaria la ciudad autónoma de forma constante, aunque la cifra es mínima. Según han informado a EFE fuentes policiales, prácticamente cada jornada se produce el retorno de alguno de los migrantes que han permanecido este último mes viviendo en los montes o bien en los acantilados de la ciudad.

La falta de un lugar para poder dormir así como las noticias de que no serán regularizados ha motivado que muchas de estas personas hayan optado por abandonar la ciudad por el mismo lugar por el que entraron. No obstante, las fuentes han asegurado que se puede estar hablando de una media de unas 20 personas a la semana frente a los 5.000 que calcula el Ministerio del Interior que quedan en la ciudad y los 9.000 a los que eleva la cifra el Gobierno de Juan Jesús Vivas.

La mayor parte de estas personas están acampados en la playa del Trampolín o en las inmediaciones de la barriada de Loma Colmenar.

Los servicios públicos piden refuerzos

Los bomberos de Ceuta han convocado una concentración este lunes ante la sede de la Delegación del Gobierno que pretende reunir a todos los servicios de primera línea de la ciudad para reclamar "medios, recursos y soluciones" por la crisis que afecta a la autonomía ceutí.

Con el lema "Ceuta necesita soluciones", la concentración se efectuará en la céntrica Plaza de los Reyes, junto al edificio de la Delegación del Gobierno, y tal y como recoge el cartel anunciador, además de llamar a los ciudadanos ceutíes a participar, piden que acudan a este acto policías nacionales, locales, bomberos, sanitarios, Protección Civil, Seguridad Privada, profesores, funcionarios de prisiones, militares, guardias civiles, trabajadores de los servicios de limpieza y periodistas, entre otros colectivos.

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En este sentido, los sindicatos UGT y CCOO han reclamado también este domingo la implicación del Gobierno y de la Unión Europea (UE) para "compensar" a Ceuta por los daños económicos y sociales provocados por la crisis y para "activar sanciones" a Marruecos.