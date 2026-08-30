Los Castellers de Vilafranca hacen historia al descargar el primer pilar de 9 con folre, manilles i puntals

La plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès ha vivido este domingo una de las Diades de Sant Fèlix más emocionantes de los últimos años. Las cuatro collas han apostado desde el inicio por construcciones de máxima dificultad, en una jornada marcada por los castells de gamma extra, los castells de diez, varias caídas y, sobre todo, actuaciones que ya forman parte de la historia de las propias collas.

La primera ronda ha sido extraordinaria: los cuatro castells se han descargado. La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha abierto la diada con un 4de9 sin folre, descargado con gran solvencia. La estructura ha subido con agilidad y la bajada, muy tranquila, ha provocado los primeros grandes aplausos de la plaza y los gritos de "Vella, Vella i Vella". Ha sido el quinto 4de9sf de la temporada y el número 28 de su historia.

La Colla Jove Xiquets de Tarragona ha respondido con un 5de9 con folre que, tras un ligero temblor, ha conseguido estabilizar y descargar entre los aplausos del público. A continuación, los Castellers de Vilafranca han levantado el primer castell de diez de la jornada, un 3de10 con folre i manilles que ha subido con mucha solvencia. Al descargarlo, la plaça ha estallado de alegría y los verdes han celebrado su tercer 3de10fm de la temporada.

La Colla Joves Xiquets de Valls ha cerrado la ronda con otro 4de9 sin folre, descargado ante una plaza completamente entregada y acompañada por una gran ovación. El balance no podía ser mejor: cuatro construcciones de máxima dificultad y las cuatro descargadas.

Una segunda ronda de máxima exigencia

Sin apenas tiempo para descansar, la segunda ronda ha elevado todavía más el nivel. La Vella ha afrontado el 4de10 con folre i manilles y ha conseguido cargarlo, aunque la estructura ha cedido durante la bajada. Ha sido el cuarto 4de10fm cargado de su historia y su primer castell de diez de la temporada. Pese a la caída, la plaza ha reconocido el esfuerzo con una fuerte ovación.

La gran noticia ha llegado de la mano de la Jove de Tarragona. Los lilas han descargado el 3de10 con folre i manilles, logrando su primer castell de diez del año y, además, haciéndolo por primera vez en una Diada de Sant Fèlix. La celebración ha sido uno de los grandes momentos de la jornada.

Los Castellers de Vilafranca también han intentado el 4de10fm y han conseguido cargarlo, aunque poco después ha cedido por el piso de quintos. Ha sido su primera caída de la temporada. La Joves, por su parte, ha completado un 2de9 con folre i manilles después de una subida algo lenta, pero controlada.

En la tercera ronda, la Colla Vella ha descargado un 4de9 con folre i pilar después de una ejecución muy trabajada. La Jove ha sumado otro gamma extra con el 2de9 con folre i manilles, mientras que los Castellers de Vilafranca han completado un 3de9 con folre i pilar. La Jove ha apostado por el 2de8 sin folre, que ha llegado a la aleta pero finalmente ha cedido.

Un final a la altura de la diada

Los últimos pilares han confirmado el carácter histórico de la jornada. La Vella ha descargado un pilar de 8 con folre i manilles después de sufrir especialmente durante la bajada. Con cuatro gammas extra -4de9sf, 4de10fm cargado, 4de9fp y pilar de 8fm-, tres descargados, los vallencs han celebrado una actuación que consideran la mejor de su historia en Sant Fèlix.

La Jove de Tarragona también ha cerrado su participación con un pilar de 8 con folre i manilles descargado, completando cuatro gammas extra descargados: 5de9f, 3de10fm, 2de9fm y pilar de 8fm. Los lilas han firmado así la mejor actuación de su historia y han sido la única colla que ha descargado los cuatro castells que había llevado a plaza.

Pero la diada todavía guardaba una última sorpresa. Los verdes han puesto el broche de oro con el pilar de 9 con folre, manilles i puntals, que han descargado por primera vez en la historia del mundo casteller. La tensión de la estructura ha dado paso a una explosión de alegría en la plaça, con los Castellers de Vilafranca celebrando el histórico hito entre aplausos, gritos y abrazos.

Noticias relacionadas

Sant Fèlix 2026 termina así con una plaça de la Vila entregada y una jornada difícil de olvidar: una primera ronda perfecta, grandes apuestas por los castells de diez y actuaciones históricas que vuelven a situar la diada vilafranquina entre las grandes citas del mundo casteller.