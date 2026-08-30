La Audiencia de Baleares ratifica una condena a seis meses de cárcel a un hombre que arrojó a su perra enferma a un contenedor

La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado la condena a seis meses de prisión que un juzgado de Palma impuso a un hombre por arrojar a su perra enferma, de raza setter inglés, a un contenedor. No obstante, le da la razón en parte y le rebaja la prohibición de tenencia de animales impuesta en la sentencia inicial, que le queda fijada en dos años.

El Juzgado de lo Penal 3 de Palma condenó a finales de septiembre de 2025 al hombre como autor de un delito de maltrato animal a seis meses de prisión y a la prohibición de tener animales por un periodo de tres años. Por el delito de abandono, le impuso, además, una multa de 1.800 euros y un año más de prohibición de relación y tenencia de animales. Ahora la Audiencia Provincial le absuelve del delito de abandono, al entender que queda englobado en el de maltrato. Al final le rebaja a dos años el periodo de prohibición de tenencia de animales. La Sala también tiene en cuenta que el condenado, que aseguró que pensaba que el animal estaba muerto cuando se deshizo de él, entregó dinero para su cuidado.

Según los hechos probados, a lo largo del año 2021, a sabiendas de que la perra padecía leishmaniosis y que requería de tratamiento veterinario para su correcto estado de salud y que la falta de tratamiento le produciría graves padecimientos, el acusado dejó de proporcionarle tratamiento y la mantenía en un estado de suciedad y desnutrición, con las costillas visibles y palpables.

El animal, además, padecía atrofia muscular, con descamación y múltiples heridas por todo el cuerpo, especialmente en las cuatro extremidades, el lomo, las orejas, la boca y los ojos, hasta el punto de que la perra tenía el ojo derecho completamente ulcerado, lo que le provocó la pérdida de visión del mismo. El 12 de marzo de 2021, el acusado, conociendo el estado en el que se encontraba la perra y el riesgo de que pudiere fallecer si no recibía las atenciones necesarias, la arrojó en un contenedor de basuras y la dejó allí a su suerte.

La perra fue hallada al día siguiente por los operarios de la empresa encargada de la recogida de basuras en un estado de extrema suciedad y desnutrición, con múltiples heridas por todo el cuerpo. Los trabajadores avisaron a la Policía Local y los hechos se pusieron en conocimiento de la Fundación Natura Parc, donde la perra fue correctamente tratada por los servicios veterinarios.