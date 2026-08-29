Terremoto en Granada, en directo: última hora de las nuevas réplicas de seísmo esta madrugada

Granada encadena nuevos terremotos de madrugada, dos de ellos sentidos por la población

La actividad sísmica continúa en el entorno de Granada. Durante la madrugada de este lunes 24 de agosto se han registrado varios terremotos en la provincia, dos de ellos sentidos por la población, según los últimos datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El seísmo más reciente se ha producido a las 5.27 horas, con epicentro al suroeste de Gójar. Ha alcanzado una magnitud de 1,8 mbLg, a un kilómetro de profundidad, y ha sido percibido con una intensidad máxima de II-III.

Poco antes, a las 4.36 horas, otro terremoto de magnitud 1,6 se registró al suroeste de Ogíjares, prácticamente en superficie. En este caso, el movimiento también fue sentido por la población, con una intensidad máxima de II.

La madrugada ha dejado además otros movimientos sísmicos en el área metropolitana. A las 3.49 horas se produjo un terremoto de magnitud 1,7 al sur de Monachil, a seis kilómetros de profundidad, mientras que a las 3.01 horas se registró otro de magnitud 1,8 al oeste de Granada, también a seis kilómetros de profundidad.