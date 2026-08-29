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Terremoto en Granada, en directo: última hora de las nuevas réplicas de seísmo esta madrugada
¿Por qué en Granada se producen tantos terremotos?
Nuevas réplicas del terremoto de Granada y dónde se han sentido
Un potente terremoto hizo temblar la tierra en Granada la madrugada del sábado pasado y desde entonces se han ido encadenando las réplicas. Los temblores han vuelto a asustar a la población este lunes.
Te contamos la última hora en directo:
Sentido un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en Huelma (Jaén)
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado a las 2:40 horas de la madrugada de este sábado un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el municipio de Huelma, en la provincia de Jaén, que ha sido sentido por la población.
Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha situado el temblor a 0,0 kilómetros de profundidad y ha establecido su intensidad máxima como "sentido".
Granada traslada la Sagrada Imagen de su patrona por los daños causados por los seísmos
El Consorcio recibe más de 12.500 solicitudes de indemnización por terremotos de Granada
El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ha recibido 12.532 solicitudes de indemnización por daños materiales ocasionados por los terremotos en la provincia de Granada, la mayoría en viviendas, y estima, de forma preliminar, un coste para esa siniestralidad de más de 35 millones de euros.
Según la última información dada a conocer por el CCS, adscrito al Ministerio de Economía, a las 8 de la mañana de pasado viernes, había recibido un total de 12.531 solicitudes de indemnización por daños materiales.
Un total de 11.719 solicitudes corresponden a viviendas y comunidades de propietarios; 17 a automóviles; 609 a comercios, almacenes y restos de riesgos; 152 a oficinas y 34 a riesgos industriales.
Diputación asumirá los gastos que los pueblos de Granada hayan destinado a los terremotos
La Diputación de Granada ha anunciado un Programa Extraordinario de Cooperación Económica destinado a respaldar los gastos y actuaciones que los ayuntamientos de la provincia hayan tenido que asumir como consecuencia de los terremotos de la última semana en la Vega granadina.
El presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, ha presentado esta medida con la intención de acompañar a los municipios y acelerar la vuelta a la normalidad, dando así "continuidad" a la respuesta desplegada por la Diputación desde las primeras horas de la emergencia.
Podrán acogerse a este programa los consistorios de la provincia que hayan tenido que realizar actuaciones extraordinarias para garantizar la seguridad pública, proteger a la población, restablecer servicios o espacios públicos o atender otras necesidades derivadas de los terremotos.
Bajan casi un 40 % los avisos a Policía Local y Bomberos por los terremotos en Granada
El volumen de llamadas y requerimientos atendidos por la Policía Local, Bomberos y Protección Civil de Granada vinculados a los terremotos ha descendido en torno a un 38,5 % durante este fin de semana respecto a las jornadas de mayor actividad sísmica.
Frente a los 513 requerimientos contabilizados en el balance municipal del pasado viernes, la media del fin de semana se ha situado en algo más de 315 avisos, con 293 y 338 llamadas en los dos últimos partes, lo que marca un punto de inflexión en la gestión de las incidencias desencadenadas desde la madrugada del 15 de agosto.
La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha valorado en una nota este descenso como "un indicador de que la ciudad avanza dando respuesta a las peticiones de ayuda", si bien ha insistido en la necesidad de "seguir siendo prudentes" y mantener los recursos de inspección activos mientras se prioriza la seguridad de las personas.
La serie sísmica en Granada alcanza ya los 1.075 terremotos en diez días, con 94 sentidos por la población
La serie sísmica de Alhendín (Granada) que desde el 14 de agosto afecta a Granada y la zona sur de su área metropolitana ha registrado ya en estos diez días un total de 1.075 terremotos, con 94 de ellos sentidos por la población.
Así se deduce del informe actualizado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) este lunes, 24 de agosto, y consultado por Europa Press, en el cual se recuerda que si bien la mayoría de todos estos seísmos son de magnitud M 2, ya son doce los que han sido de 3 o mayor.
Los mayores terremotos registrados fueron de magnitud 4,8 Mw y tuvieron lugar en la madrugada del sábado 15 y el martes 18 por la mañana, con epicentros en el entorno de Alhendín y Gójar. Ambos fueron ampliamente sentidos por la población, causaron daños materiales, heridos leves y desalojos preventivos en la capital y los municipios ubicados al sur del cinturón metropolitano.
Claudio Guarino
Granada encadena nuevos terremotos de madrugada, dos de ellos sentidos por la población
La actividad sísmica continúa en el entorno de Granada. Durante la madrugada de este lunes 24 de agosto se han registrado varios terremotos en la provincia, dos de ellos sentidos por la población, según los últimos datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
El seísmo más reciente se ha producido a las 5.27 horas, con epicentro al suroeste de Gójar. Ha alcanzado una magnitud de 1,8 mbLg, a un kilómetro de profundidad, y ha sido percibido con una intensidad máxima de II-III.
Poco antes, a las 4.36 horas, otro terremoto de magnitud 1,6 se registró al suroeste de Ogíjares, prácticamente en superficie. En este caso, el movimiento también fue sentido por la población, con una intensidad máxima de II.
La madrugada ha dejado además otros movimientos sísmicos en el área metropolitana. A las 3.49 horas se produjo un terremoto de magnitud 1,7 al sur de Monachil, a seis kilómetros de profundidad, mientras que a las 3.01 horas se registró otro de magnitud 1,8 al oeste de Granada, también a seis kilómetros de profundidad.
Granada asiste a su jornada con menos terremotos una semana después de sufrir el más intenso de la serie
Granada y su área metropolitana asisten este sábado a la jornada con menos terremotos cuando se cumple una semana del más intenso de la serie sísmica actual, el que tuvo lugar a las 1,04 de la madrugada del sábado día 15 cuando la tierra tembló con una magnitud de Mw 4,8 haciendo salir de la cama y buscar espacios seguros a muchos residentes en la capital y los pueblos de su cinturón, además de provocar numerosos daños materiales.
Y es que según los datos registrados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y consultados por Europa Press, en lo que va de este sábado sólo se han producido seis seísmos. El primero de ellos ha tenido lugar a las 0,38 horas, de magnitud 1,5 mbLg y con epicentro en Churriana de la Vega; otro ha sido a las 5,30 horas también en Churriana y de 1,6; otro con epicentro en Gójar ha ocurrido a las 6,12 de la mañana de magnitud 1,8; uno de 1,7 a las 17,21 horas con epicentro en Alhendín; otro localizado en La Zubia a las 16,09 horas de magnitud 1,5, y uno en Oguíjares a las 16,28 horas de magnitud 1,6.
Granada registra un millar de temblores en una semana, casi cien sentidos por la población
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado cerca de mil temblores en el área metropolitana de Granada desde que un terremoto de intensidad 5,0 y epicentro en Alhendín alertara a la población a las 01:04 horas del pasado sábado, un centenar sentidos por la población.
El terremoto de Alhendín llegó después de otros cuatro temblores registrados horas antes en la vertiente sur de la Vega de Granada y despertó a un área metropolitana que, desde entonces, ha sentido un centenar de seísmos.
En la última semana, el IGN ha registrado una decena de seísmos de igual o intensidad superior a los 3,0 grados, aunque la mayoría del millar de temblores ha tenido una intensidad inferior a 1,5 grados.
Desalojan de forma preventiva un edificio en Armilla (Granada) por los efectos de los seísmos
Un edificio con 46 viviendas ubicado en la calle Mérida de la ciudad granadina de Armilla ha sido desalojado de forma preventiva este sábado en torno a las 14,00 horas debido a los efectos que los últimos terremotos han tenido en el inmueble.
Así lo han confirmado fuentes municipales, que señalan que, en concreto, se han detectado grietas en algunos pilares y, por precaución, el Ayuntamiento ha decidido desalojar.
El Consistorio ha reubicado a tres vecinos que no tienen otra alternativa residencial y, según las mismas fuentes, el resto de inquilinos tienen recursos propios en casas de familiares o segundas residencias.
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