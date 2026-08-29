Máxima prudencia
Sábado con peligro muy alto de incendio forestal en 58 municipios de Ponent, Catalunya Central y Terres de l’Ebre
No hay ningún municipio con riesgo extremo de incendio ni ningún espacio natural con restricciones de acceso
Los Agentes Rurales han informado de que este sábado el peligro de incendio es muy alto en 58 municipios de Ponent, la Catalunya Central y las Terres de l’Ebre, repartidos por las comarcas de Anoia, Bages, Baix Ebre, Conca de Barberà, Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta y Urgell.
En estas localidades se ha activado el plan Alfa en nivel 3 y se recomienda extremar la precaución en las actividades al aire libre para evitar incendios. No obstante, no hay ningún municipio con riesgo extremo de incendio (nivel 4), ni tampoco ningún espacio natural con restricciones de acceso.
Agentes Rurales, Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana de Tarragona se han desplazado al bosque de la Marquesa, en el Tarragonès, para reforzar la prevención de incendios y evitar conductas incívicas.
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