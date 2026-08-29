Queja al Síndic de Greuges por la actuación policial contra una vecina de Port de la Selva que hacía nudismo

Una vecina de Port de la Selva ha presentado una queja al Síndic de Greuges por la actuación policial contra ella para hacer nudismo en las rocas de Cabo de Bol. Según el escrito presentado, los hechos ocurrieron el 24 de agosto cuando dos vigilantes municipales se presentaron en la cala supuestamente a raíz de la queja de otra bañista y le dijeron que la práctica de nudismo está prohibida. Al no llevar documentación, los vigilantes la acompañaron hasta su domicilio y, posteriormente, acudió una patrulla de los Mossos d'Esquadra. La Federación Naturista-Nudista de Catalunya (FNNC) asegura que también presentará una queja al Síndic de Greuges y otra ante el Ayuntamiento del Port de la Selva.

La entidad considera "especialmente grave" que cuatro agentes terminaran en el domicilio de la mujer a raíz de unos hechos que "no están prohibidos por la ordenanza municipal". La FNNC recuerda que el nudismo no constituye ningún delito y reclama a las administraciones ya los cuerpos policiales que "garanticen que la desnudez no sea tratada como una conducta delictiva o incívica por sí misma".

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Según relata la vecina en su escrito, los cuatro agentes entraron inicialmente en la vivienda con su consentimiento y los Mossos insistieron en que se identificara. La vecina también explica que contactó telefónicamente con su hijo, agente de policía, quien pidió explicaciones a uno de los mossos sobre el motivo de la intervención y la base legal de la identificación. Después de que el hijo de la mujer pidiera a los agentes que abandonaran el domicilio, éstos habrían continuado allí y habrían mantenido el requerimiento de identificación. Por último, la vecina facilitó la documentación porque, según explica, se sentía "presionada, coaccionada e intimidada".