Unas cámaras con IA vigilan cuatro playas y una piscina en Catalunya para evitar ahogamientos

Laif, una empresa derivada de Proactiva, ha desarrollado una herramienta con inteligencia artificial que, a través de cámaras enfocadas al agua, es capaz de detectar pautas de comportamiento anómalas y alertar a los equipos de salvamento y socorrismo de posibles casos de ahogamiento en tiempo real. Tras una primera prueba piloto en el verano de 2025, este año el proyecto ha iniciado su despliegue y ya está presente en playas de Badalona, Roses, Castell-Platja d'Aro y Vilassar de Mar, así como en una de las piscinas del Club Natació Catalunya, en Barcelona. En septiembre está prevista la instalación de otras dos cámaras en Blanes y en el municipio canario de Arona, en Tenerife.

Todo este sistema de visión por computador está centralizado en la sede de Proactiva, en Vilassar de Dalt. Los técnicos que supervisan las imágenes disponen de una interfaz multipantalla similar a la que se utiliza para controlar el tráfico o los circuitos de cámaras de seguridad.

A través de la IA, sin embargo, la imagen que las cámaras envían al centro de control analiza de manera automática, en tiempo real y de forma simultánea los patrones de comportamiento de todas las personas que entran en el agua, ya sea en la playa o en la piscina. La clave es que el propio sistema es capaz de "detectar patrones compatibles con un posible ahogamiento", explica uno de los cofundadores y director de Laif, Oriol Canals, que al mismo tiempo es también director técnico de Proactiva, la compañía matriz del proyecto.

En una entrevista con la ACN, Canals detalla que, cuando esto sucede, el sistema "emite una alerta que desde el centro de control se deriva a los equipos de salvamento" que están sobre el terreno para que puedan atender la emergencia con un tiempo de respuesta prácticamente inmediato. El éxito del dispositivo radica en el "entrenamiento" que se ha llevado a cabo durante meses para preparar la tecnología y ponerla a trabajar "en condiciones reales". Antes ha sido necesario "recrear" y "teatralizar" infinidad de posiciones, reacciones y conductas corporales que la teoría define para situaciones límite en el medio acuático.

Falsos positivos

Hay casos, comenta Canals, en los que la persona puede estar "luchando" por mantenerse a flote o bien "quedar en estado de inconsciencia" dentro del agua. "Cuando nosotros vemos esta imagen nos damos cuenta de que el sistema está haciendo lo que le estamos pidiendo", celebra Canals. Por ahora, sin embargo, todavía no se puede hablar de ningún caso en el que la IA haya participado directamente en un rescate. Es, según Canals, una cuestión de estadística, ya que el proyecto acaba de iniciar su despliegue y todavía está presente en pocas playas en las que, esta temporada, no ha habido ahogamientos.

De momento, lo que hay son "muchos falsos positivos", un escenario que, contrariamente a lo que pueda parecer, es el deseado por sus creadores. Según argumenta Canals, esto demuestra que el sistema se activa correctamente "en situaciones que pueden ser compatibles con un ahogamiento".

Desde el punto de vista operativo, además, el impacto de los falsos positivos es nulo, ya que antes de que las alertas lleguen a los socorristas, el centro de control filtra manualmente los casos. "Llegará un momento en el que nos encontraremos con una persona que realmente esté sufriendo un ahogamiento y la tecnología podrá detectarlo con antelación para poder actuar", afirma.

Capa de seguridad

Laif, concluye Canals, es una "capa adicional de seguridad" para los servicios de salvamento. La herramienta puede trabajar, idealmente, de manera coordinada con estos equipos de socorrismo, pero también permite su instalación en ubicaciones sin vigilancia física para facilitar la activación de los recursos de emergencia más próximos.

Las primeras cinco cámaras de Laif se encuentran en la playa de l'Estació de Badalona, en la Platja Gran de Platja d'Aro, en la playa de Santa Margarida de Roses, en la playa de Ponent de Vilassar de Mar y en la piscina cubierta de 25 metros del Club Natació Catalunya. En septiembre también se instalará una cámara en el tramo final de la playa de s'Abanell de Blanes.

Por otro lado, la primera experiencia de Laif fuera de Cataluña está prevista en la isla de Tenerife, en Canarias. Será a partir de septiembre cuando se instale allí la primera de las cámaras de videosocorrismo, en la playa de Los Cristianos, en el municipio de Arona, en el extremo sur de la isla.