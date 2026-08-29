Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
NepalHarald de NoruegaLotería NacionalChinaAir CanadaRoberto ArceRey de UgandaAlbiolBarcelonaJornada partida
instagramlinkedin

En Directo

Juego de azar

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 29 de agosto

Imagen para el sorteo de la Lotería Nacional

Imagen para el sorteo de la Lotería Nacional

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Este sábado, 29 de agosto de 2026, se ha celebrado el sorteo extraordinario de Julio de la Lotería Nacional con un primer premio de 600.000 euros a la serie. En la rifa de hoy se reparten un total de 42 millones de euros.

En el sorteo, que se ha llevado a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.

Estos son los números premiados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 29 de agosto de 2026:

Reintegros especiales

0, 5, 4

Primer premio

91770

Segundo premio

56470

Extracciones cuatro cifras

9986, 3903, 3541, 7201

Extracciones de tres cifras

846, 360, 453, 473, 749, 747, 635, 386, 553, 544

Extracciones dos cifras

66, 20, 96, 99, 38, 80, 86, 36, 79

Noticias relacionadas

Así te hemos contado el sorteo de la Lotería Nacional de hoy:

Actualizar

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Eclipse lunar, última hora en directo: a qué hora es y momento de máxima visibilidad esta próxima madrugada del 28 de agosto
  2. Una luna roja pone el broche a un eclipse que maravilló a medio mundo
  3. La fiscalía pide 41 años de cárcel para 'Dinamita Montilla', el asesino en serie de TikTok, por violar y matar a Ester Estepa
  4. Calendario escolar 2026/2027 en Catalunya: fechas clave del curso, festivos y vacaciones
  5. Muere un excursionista tras caer por una pendiente en la Vall de Boí
  6. ¿Podrías tener hígado graso y no saberlo? El hospital de Sant Pau lanza un estudio sobre la 'epidemia silenciosa' que afecta cada vez a más jóvenes
  7. Dos detenidos en La Jonquera por llevar 24 kilos de droga en un doble fondo al que se accedía por la matrícula del coche
  8. Operación retorno de agosto 2026, en directo | Última hora del tráfico, retenciones y estado de las carreteras en Catalunya y resto de España

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 29 de agosto

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 29 de agosto

El Mallorca despide a los dos futbolistas detenidos por grabar a escondidas un encuentro sexual con una menor

El Mallorca despide a los dos futbolistas detenidos por grabar a escondidas un encuentro sexual con una menor

Rego pide formalmente a Hacienda incluir en los presupuestos del Estado una ayuda de 200 euros mensuales por hijo hasta los 18 años

Rego pide formalmente a Hacienda incluir en los presupuestos del Estado una ayuda de 200 euros mensuales por hijo hasta los 18 años

El matrimonio muerto en Valencia sufrió un atrapamiento por succión al taponarse el sistema de absorción del spa

El matrimonio muerto en Valencia sufrió un atrapamiento por succión al taponarse el sistema de absorción del spa

El matrimonio muerto en Cullera quedó atrapado por succión en el sistema de absorción del spa

El matrimonio muerto en Cullera quedó atrapado por succión en el sistema de absorción del spa

Desembarca una nueva embarcación en Cartagena con medio centenar de inmigrantes

Salvador Ibáñez, neuropediatra: "Cualquier escolarización temprana no es beneficiosa, ni escolarizar antes produce un cerebro más estimulado"

¿Está inclinándose la simetría de los hemisferios de la Tierra?

¿Está inclinándose la simetría de los hemisferios de la Tierra?