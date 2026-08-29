Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 29 de agosto

Este sábado, 29 de agosto de 2026, se ha celebrado el sorteo extraordinario de Julio de la Lotería Nacional con un primer premio de 600.000 euros a la serie. En la rifa de hoy se reparten un total de 42 millones de euros.

En el sorteo, que se ha llevado a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.

Estos son los números premiados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 29 de agosto de 2026:

Reintegros especiales

0, 5, 4

Primer premio

91770

Segundo premio

56470

Extracciones cuatro cifras

9986, 3903, 3541, 7201

Extracciones de tres cifras

846, 360, 453, 473, 749, 747, 635, 386, 553, 544

Extracciones dos cifras

66, 20, 96, 99, 38, 80, 86, 36, 79

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Hasta aquí la retransmisión del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado. ¡Enhorabuena a todos los afortunados!

Reintegros especiales Premio de 60 euros: 0, 5, 4

Primer premio del sorteo de la Lotería Nacional hoy Con un premio de 600.000 euros por serie: 91770

Segundo premio 120.000 euros a la serie: 56470

Extracciones cuatro cifras 4 extracciones de 4 cifras con premio de 1500 euros la serie: 9986, 3903, 3541, 7201

Extracciones de tres cifras 10 extracciones de 3 cifras con premio de 300 euros la serie: 846, 360, 453, 473, 749, 747, 635, 386, 553, 544

Extracciones dos cifras 9 extracciones de 2 cifras de la Lotería Nacional con un premio de 120 euros a la serie: 66, 20, 96, 99, 38, 80, 86, 36, 79

Empieza el sorteo ¡Empieza el sorteo de la Lotería Nacional!

¿Qué importe se queda Hacienda de un premio de la Lotería Nacional? De todos los premios del sorteo de Lotería Nacional que superan los 40.000 euros, un 20 % de la cantidad que supera este límite se lo queda la Agencia Tributaria.