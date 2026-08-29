El Niño amenaza con encarecer hasta un 15% las materias primas alimentarias y agravar los extremos climáticos

No hay peor augurio que ver cómo una noticia sobre clima empieza a ganar terreno en las páginas de economía. Sobre todo si las informaciones apuntan a un posible efecto dominó a escala global de magnitud todavía incierta. Después de que la Organización Meteorológica Mundial ha confirmado la llegada de El Niño, un fenómeno natural y cíclico que amenaza con aumentar el calentamiento global y causar aún más extremos climáticos en varias regiones del planeta, al menos una decena de entidades financieras de todo el mundo han puesto en marcha análisis de riesgo para entender el posible impacto de este episodio en la economía mundial. Por el momento, a esperas de saber qué intensidad adquirirá finalmente este fenómeno, se habla de posibles pérdidas en cultivos clave como el azúcar, café, cacao y arroz, un aumento de hasta un 15% de los precios de las materias primas a escala global y una mayor inflación alimentaria durante al menos un año.

La Organización Meteorológica Mundial confirma la llegada del fenómeno que podría incrementar el calentamiento global y generar más eventos climáticos extremos a nivel mundial

En estos momentos, todas las miradas están puestas en los modelos. Los últimos informes sobre este fenómeno indican que este ciclo se inició a mediados de junio y que, desde entonces, no ha parado de coger fuerza. Los expertos afirman que ahora mismo hay una "probabilidad mayor del 90%" de que este evento adquiera una intensidad muy fuerte durante los próximos meses de otoño e invierno. Incluso hay quien afirma que podría ser uno de los más fuertes jamás registrados.

El fenómeno cíclico, que se inició a mediados de junio, podría intensificarse hasta convertirse en uno de los más fuertes registrados, según los últimos informes

El Niño se asocia a un aumento de la temperatura global así como a un aumento de los extremos climáticos en varias regiones del mundo. En algunas partes del sur de Sudamérica, Estados Unidos, África y Asia central, este fenómeno se asocia con un aumento del riesgo de lluvias torrenciales y de inundaciones. En otras, como en Centroamérica, el Caribe, Australia, Indonesia y partes del sur de Asia, estos episodios suelen asociarse con condiciones de sequía extrema.

Cultivos en jaque

Una de las grandes preocupaciones sobre las que inciden los informes financieros elaborados por entidades como Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Allianz Research y Morgan Stanley es que, en muchos casos, los efectos más duros de este fenómeno coinciden con grandes zonas de producción agrícola. En países como Colombia y Brasil, por ejemplo,el auge de extremos climáticos podría poner en jaque su producción de café y de azúcar. En África, estos fenómenos amenazan a los cultivos de aceite de palma y cacao. Y en buena parte de Asia se teme que estos desastres naturales afecten de forma considerable a la producción de arroz. Y con ello, afirman los expertos, no solo se vería afectada la producción y consumo de estas regiones sino que, además, podrían darse efectos a escala global debido al enorme peso de las exportaciones de estos productos. En España, sin ir más lejos, podríamos sufrir los efectos de este fenómeno en nuestra cesta del supermercado.

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional contemplan El Niño como un riesgo de inflación alimentaria, sumado a los costes energéticos y restricciones comerciales

El principal riesgo, afirman los expertos, es que El Niño provoque un aumento de la inflación alimentaria a escala global. Según apunta un informe elaborado por The Guardian a partir de datos proporcionados por analistas de Goldman Sachs, los precios mundiales de materias primas alimentarias podrían aumentar un 15,8% debido a la intensidad de este fenómeno. En la eurozona se estima un impacto de alrededor del 1,3% en precios de alimentos, con efectos que podrían tardar varios meses en aflorar completamente.

Por ahora, los análisis indican que los efectos de El Niño en la economía podrían empezar a vislumbrarse hacia finales de este año y, si los pronósticos de confirman, podrían alargarse hasta como mínimo la segunda mitad de 2028. Aunque algunas voces afirman que podrían llegar incluso más allá si el fenómeno acaba adquiriendo una intensidad extrema.

Afectados por la sequía en África. / Sylvain Cherkaoui/ICRC

Los análisis del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional también contemplan la llegada de El Niño entre los principales riesgos de inflación en los precios de los alimentos que se sumará, además, al aumento de los costes de la energía y los fertilizantes, la creciente demanda de biocombustibles y las posibles restricciones comerciales.

En 2023, ante la llegada de el anterior ciclo de este fenómeno, un análisis del Banco Central Europeo afirmó que un Niño fuerte podría elevar hasta un 9% los precios mundiales de alimentos y durante entre 16 meses y dos años. Otros trabajos han apuntado a que este fenómeno podría elevar la inflación entre 0,1 y 1 punto porcentual, dependiendo del país, y encarecer en torno a un 5,5% las materias primas durante el año posterior.

También hay análisis, como el elaborado por expertos del Banco de España en 2024, que afirman a que el impacto final de estos fenómenos depende de muchos otros factores contextuales y que, en algunos casos, incluso se podrían observar reducciones de hasta el 0,5% del precio de algunos productos en Europa. Aunque, en general, la cesta final de la compra es probable que acabe siendo más cara.

Intensidad del fenómeno

Un episodio fuerte de El Niño puede complicar la política monetaria de los países en vías de desarrollo al encarecer alimentos y energía, reducir cosechas y frenar la actividad, advierten los expertos. La mayor preocupación es el riesgo de hambruna en el sur global. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) afirma que en zonas como el Sahel, África austral, Asia meridional y sudoriental, el Corredor Seco de América Central y el Caribe ya se elevan a más de un 50% las probabilidades de sequías extremas en algunas zonas agrícolas y de pastizales. De confirmarse, afirma la entidad, podríamos vivir una situación similar a la registrada durante los años 2015 y 2016 cuando también se dio un ciclo especialmente fuerte de El Niño y se registraron más de 60 millones de personas por la falta de alimentos.

Ante este escenario, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) han impulsado un llamamiento conjunto para recaudar 202 millones de dólares para paliar los efectos de este fenómeno en los países más vulnerables a sus efectos.

Los expertos afirman que el fenómeno tiene el potencial para seguir cogiendo fuerza en los próximos meses y convertirse en uno de los más grandes registrados en las últimás décadas

Gran parte de estas incógnitas dependen de la evolución de este fenómeno. Y sobre esto, según explica la meteoróloga Mar Gómez, de eltiempo.es, todavía hay una gran incertidumbre sobre cómo se comportará. "La aparición de El Niño no es excepcional ya que es un fenómeno natural que aparece de forma irregular cada pocos años. El motivo de la preocupación está en la velocidad a la que se está intensificando y la magnitud que podría alcanzar", afirma la especialista mientras explica que, según las últimas informaciones disponibles, "algunos modelos empiezan a situarlo entre los grandes episodios de las últimas décadas". En el Pacífico Ecuatorial, donde se origina este fenómeno, ya se observan anomalías de casi 3 grados la superficie de las aguas y de hasta 10 en las capas subsuperficiales del océano lo que, según explica Gómez, indica que estamos ante una "enorme reserva de calor" que podría reforzar aún más este fenómeno en los próximos meses.