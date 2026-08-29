El pueblo de A Coruña donde puedes casarte por un año y decidir después si quieres repetir

'Hasta que la muerte nos separe' es una promesa que a veces impone. Por eso, en un pequeño pueblo de A Coruña han encontrado una solución más temporal, que bebe directamente de las tradiciones celtas.

Imitando a los antiguos pobladores de Galicia, la villa recupera cada verano el rito de los matrimonios por un año, que las parejas pueden renovar doce meses después si la experiencia ha sido satisfactoria. Son las bodas celtas del Lugnasad, la fiesta que el concello de Cedeira recuperó hace ya más de una década y que tendrá este sábado 29 de agosto una nueva cita para dar el 'sí, quiero (por ahora)' frente a la playa.

Los enlaces, que se celebran en el arenal de A Madalena, reunirán a numerosas parejas con la caída de la noche. Pero el rito no será el único evento de la jornada, que ofrecerá distintos entretenimientos a lo largo del día.

Durante todo el sábado, la villa contará con puestos de artesanía, desfiles de época, conciertos y actividades para los más pequeños de la casa. Entre una cita y otra, los visitantes también podrán disfrutar de la gastronomía cedeiresa, que presume de tener uno de los mejores percebes del mundo.

Así será el Lugnasad de 2026, el rito celta para casarse entre arena y coronas de flores

Las bodas celtas del Lugnasad de 2026 serán el broche de un sábado marcado por la celebración y la recuperación de los trajes y los ritos del pasado.

El programa comenzará con la apertura del mercado medieval a las 11.30 horas en el Paseo da Mariña, donde los curiosos podrán pasear entre puestos artesanales y llevarse algún recuerdo.

A las 12.00 horas, tendrá lugar la recepción de las parejas, que desfilarán por la calle principal junto a los vecinos y visitantes que acudan caracterizados. Aunque la temática central de esta curiosa fiesta de Galicia es la tradición celta, la Asociación de Amigos do Lugnasad de Cedeira advierte que cualquier traje de época será aceptado, por lo que se espera un curioso crisol de celtas, vikingos y personajes medievales.

En la Praza da Martieta, niños y jóvenes podrán participar en juegos, unirse al V Certame de Personaxes de Lenda y recibir un regalo por su creatividad a partir de las 17.00 horas. Media hora después comenzará la música de la mano de Ad hoc Ensemble, que interpretará piezas gallegas y portuguesas de distintas épocas -del romántico a los años 70- para poner a bailar a los vecinos.

A las 21.00 horas, las parejas y los curiosos se acercarán al arenal principal de este pueblo de la Ferrolterra, donde se oficiarán las bodas entre antorchas y coronas de flores y con el mar de fondo. El año que viene, los que se animen a continuar unidos por la tradición celta regresarán a esa misma playa para renovar sus votos y recrear una ceremonia que los antiguos realizaron durante el Lugnasad a lo largo de los siglos.

Hierbas mágicas, acantilados de infarto y una empanada única

Aunque las actividades de las bodas celtas del Lugnasad cedeirés son en sí mismas una tradición por la que merece la pena coger el coche -se encuentran a una hora escasa de la ciudad de A Coruña-, la visita puede aprovecharse para explorar los bonitos paisajes que ofrece el lugar. Comenzando por las callejuelas de su zona vieja y el paseo marítimo que une el centro con el área portuaria, así como los puentes que cruzan el río Condomiñas.

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Igual de recomendable es pasarse por alguna de las panaderías de la villa, donde es posible probar una empanada única, el pastelón. Uno tampoco puede marcharse de Cedeira sin acudir a la parroquia vecina de San Andrés de Teixido, a 20 minutos en coche, para ver sus pintorescas casas, hacerse con la conocida como herba de namorar y coronar el viaje frente a los impresionantes acantilados de 600 metros de altura de Vixía da Herbeira.

Fuente: La Opinión A Coruña