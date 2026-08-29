Patrimonio histórico
El milenario castillo Godmar de Badalona sale a la venta por 12,5 millones de euros
Los descendientes del Duque de Solferino ponen en venta este patrimonio de 3.500 metros cuadrados, tipificado como bien de interés cultural
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Un milenario castillo ubicado en el municipio de Badalona ha salido a la venta por 12,5 millones de euros. Los descenientes del Duque de Solferino le han puesto precio a la histórica finca de Godmar, ubicada en el barrio de Pomar de Dalt y con una superficie de 3.500 metros cuadrados. La construcción, catalogada como bien de interés cultural, data del siglo X, cuyos registros ya recogen transacciones de propiedades en dichos dominios a cargo del entonces obispo de Girona, Godmar III. De ahí el nombre, si bien popularmente también se conoce como Cal Comte.
Este gran conjunto fortificado ha ido transformándose a lo largo de los siglos mediante sucesivas ampliaciones y reformas. Por ejemplo, hasta 1900 no tuvo electricidad y agua corriente. El edificio se levanta en el centro de una extensa finca, delimitada por muros de contención y destinada en parte a usos agrícolas y en parte a un jardín romántico, donde se conservan destacados ejemplares de árboles centenarios catalogados por la Diputación de Barcelona. Parte de esos terrenos colindantes los vendió hace unos años la familia propietaria y se construyó el campo de golf Pitch & Putt Badalona, de nueve hoyos.
La construcción actual se erige sobre un antigua villa romana y luego se remodeló en base a una antigua casa fortificada y amurallada del siglo XV. Parte de una planta baja y dos pisos con una torre defensiva adhosada. A finales del siglo XIX, el duque de Saferino y conde de Centelles impulsó una profunda restauración y ampliación del conjunto. Las obras incorporaron elementos góticos e incluso algunas piezas románicas procedentes del castillo de Centelles, en Osona, y modificaron por completo la fisonomía del edificio.
Capilla histórica
El resultado fue el gran castillo de inspiración romántica que ha llegado hasta nuestros días, rodeado de murallas y coronado por almenas y torres de diferentes estilos. En su interior se conservan muebles, pinturas y otros bienes que pudieron salvarse del saqueo de 1936. Entre los espacios más destacados figuran el patio y la capilla del Sant Crist, que alberga una talla de Amadeu y un crucifijo restaurado por el escultor Frederic Marès, según recoge la Generalitat de Catalunya en su ficha de interés cultural.
La oferta, publicada en el portal inmobiliario Idealista, incluye una casa adicional para el servicio, reconstruida hace unos pocos años para su uso residencial, y detrás de ésta, se ubica la bodega donde se almacenaba el vino de la casa y las prensas donde se manipulaba la uva de los viñedos que rodeaban el Castillo. En la parte trasera del castillo se ubica una pequeña capilla construida en el siglo XV y un jardín con árboles de más de 500 años.
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