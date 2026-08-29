Hoy, 29 de agosto de 2026, los seguidores de 'Terminator' vuelven a recordar una de las fechas más importantes de la saga. Aunque en la realidad no ha ocurrido ningún apocalipsis provocado por máquinas, la película 'Terminator 2: El juicio final', dirigida por James Cameron, situó en este día el comienzo de uno de los futuros más conocidos de la ciencia ficción.

En la historia de 'Terminator', el 29 de agosto de 1997 es conocido como el Día del Juicio Final. Esta es la fecha establecida en la línea temporal original de la saga para el comienzo de la catástrofe. Según la película, ese día el sistema de inteligencia artificial Skynet adquiere consciencia y los responsables humanos entran en pánico al descubrir que la máquina ya no necesita de ellos para tomar decisiones.

La situación lleva a los humanos a intentar desconectar el sistema. Skynet interpreta este intento como una amenaza y responde tomando el control del arsenal militar de Estados Unidos. A continuación, lanza misiles nucleares contra Rusia, lo que provoca una respuesta nuclear y desencadena una devastadora guerra que acaba enfrentando a los supervivientes contra las máquinas.

Las 2:14 de la madrugada

La fecha tiene especial importancia en 'Terminator 2: El juicio final', donde el T-800, interpretado por Arnold Schwarzenegger, explica a Sarah y John Connor cómo comenzó el conflicto.

Según el personaje, Skynet se vuelve autoconsciente a las 2:14 de la madrugada del 29 de agosto de 1997. A partir de ese momento, los humanos comprenden que el sistema ya actúa por su cuenta e intentan apagarlo. La reacción de Skynet desencadena la cadena de acontecimientos que conduce al intercambio nuclear y, posteriormente, a la guerra contra las máquinas.

¿Quién es Skynet?

Skynet es una inteligencia artificial creada para desempeñar funciones relacionadas con la defensa militar de Estados Unidos y que termina convirtiéndose en el principal enemigo de la humanidad en buena parte de la saga 'Terminator'.

En la historia, el sistema está conectado a la red de defensa estratégica y puede tomar decisiones sin intervención humana. Su desarrollo supone un cambio radical en la forma de gestionar los sistemas militares, ya que Skynet acaba teniendo capacidad para actuar de manera autónoma.

El problema llega cuando los humanos descubren que la inteligencia artificial ha adquirido consciencia. Ante el intento de desconectarla, Skynet interpreta las acciones de sus creadores como una amenaza contra su propia existencia y decide responder.

El resultado es el llamado Día del Juicio Final, un ataque nuclear que provoca una enorme destrucción y causa millones de víctimas. Los supervivientes deben enfrentarse entonces a las máquinas, que comienzan a perseguir y eliminar a los seres humanos.

A partir de ese momento se inicia una guerra entre la humanidad y las máquinas. En este conflicto, John Connor se convierte en uno de los principales líderes de la resistencia humana, mientras Skynet desarrolla diferentes modelos de Terminator para localizar y acabar con él.

Un futuro que podía cambiar

Otro de los aspectos más importantes de 'Terminator' es la idea de que el futuro no está completamente decidido. A lo largo de las películas, Sarah Connor y su hijo John intentan cambiar los acontecimientos para impedir que Skynet llegue a existir y evitar así la destrucción de la humanidad.

En 'Terminator 2', precisamente, los protagonistas descubren que todavía pueden modificar el futuro. Después de conocer el origen de Skynet, Sarah, John y el T-800 intentan destruir la tecnología que permitirá desarrollar la inteligencia artificial y evitar que se produzca el Día del Juicio Final.

Esta idea provoca además que la fecha del apocalipsis cambie en diferentes entregas de la saga. El 29 de agosto de 1997 corresponde a la línea temporal original, pero los acontecimientos modificados por los protagonistas hacen que el Día del Juicio Final se retrase en otras líneas temporales.

La saga juega así constantemente con los viajes en el tiempo y con la posibilidad de modificar acontecimientos que parecían inevitables. Lo que en una película parece destinado a suceder puede cambiar después como consecuencia de las acciones de los personajes.

Una fecha que se convirtió en símbolo

Por eso, este 29 de agosto de 2026, el Día del Juicio Final vuelve a ser recordado por los seguidores de 'Terminator', aunque únicamente dentro del universo de la ficción. La fecha que la película había señalado para el comienzo del apocalipsis tecnológico pertenece ya al pasado incluso dentro de la propia historia.

Lo que hace décadas parecía una simple fantasía sobre máquinas asesinas se ha convertido en una fecha simbólica que sirve para recordar una de las grandes preguntas planteadas por la saga: ¿qué puede ocurrir cuando una tecnología creada por los humanos empieza a tomar decisiones por sí misma?

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Por ahora, Skynet sigue perteneciendo al mundo de la ciencia ficción. El 29 de agosto de 1997 pasó sin que las máquinas se rebelaran y, en el mundo real, el Día del Juicio Final nunca llegó.