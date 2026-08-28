Vecinos de Salt denuncian inseguridad tras dos meses sin luz en el edificio: "Se cuelan en la escalera para consumir drogas, orinar e incluso practicar sexo"

Después de varias semanas a oscuras, la situación en el bloque de pisos número diez de la calle Torras i Bages de Salt se agrava. Los vecinos aseguran que la escalera del edificio se ha convertido en un lugar de paso para personas ajenas al inmueble, que entran para "consumir drogas, orinar e incluso practicar sexo".

La comunidad denuncia que "las autoridades no hacen nada", mientras que la Policía Local asegura que no tenía constancia de la problemática. El origen del conflicto se remonta a principios de julio, cuando Endesa cortó el suministro eléctrico a todo el bloque después de que las irregularidades detectadas en varios contadores dañaran la instalación y generaran un riesgo de incendio. Desde entonces, según denuncian los residentes, la escalera se ha convertido en un punto habitual de consumo de drogas, aunque en el edificio todavía viven varias familias con niños.

Después de casi dos meses sin luz, los vecinos denuncian que cada mañana se encuentran la escalera llena de colillas, latas y envoltorios relacionados con el consumo de drogas, así como restos de orina. El portavoz del bloque, Zacaries, describe una sensación de abandono por parte de la administración y las autoridades: "Desde que no tenemos luz, no le importamos a nadie".

Los vecinos declaran que los intrusos rompen la cerradura del portal y entran en el edificio para pasar la noche. "Llamamos a la policía y a veces ni siquiera vienen", aseguran. En alguna ocasión, los propios vecinos se han enfrentado a ellos para intentar echarlos, pero "se burlan de nosotros porque saben que las autoridades no actúan".

Además, aseguran que saben que no serán grabados: "Saben que estamos sin luz y, por tanto, sin ningún sistema de videovigilancia activado", concluye otro vecino.

Por su parte, el Ayuntamiento de Salt afirma que "la Policía Local no ha recibido ninguna queja en relación con estos hechos que relatan los vecinos". Recuerdan que, en esta línea, el municipio puso en marcha el programa Pasillos Limpios y Seguros en 2012, un acuerdo entre vecinos y la Policía Local para que los agentes puedan realizar rondas de control en el interior de las escaleras.

Más bloques afectados

Según explican los afectados, no son el único bloque de la zona con este problema: "En el número 8 de la misma calle la historia se repite". Un vecino del barrio, Joan Santiago, confirma que "por aquí hay muchas viviendas afectadas por los consumidores de drogas y personas sin hogar". Tiene constancia de que, en varios edificios, "algunos individuos se cuelan en los pisos para dormir y consumir en los áticos, donde normalmente no hay nadie y pasan desapercibidos".

Ekhine Espinosa, que también vive cerca de la zona, corrobora los hechos: "Durante los últimos años, el consumo de drogas se ha apoderado del barrio". Frente a su edificio hubo durante un tiempo un local donde vivían tres individuos que, según explica, consumían sustancias. Espinosa asegura que estas personas habían entrado varias veces en su domicilio "en busca de cosas para robar y después vender".

En el caso del número 10 de Torras i Bages, el relato es similar. "Suelen subir hasta el último piso, y allí toman drogas, beben y fuman", afirma el portavoz. Zacaries también asegura que han encontrado preservativos usados y tampones, además de envoltorios que relacionan con el consumo de sustancias. Los restos de orina aparecen casi a diario y los pocos vecinos que quedan en el bloque se han repartido las tareas de limpieza.

Zacaries teme especialmente por la seguridad de sus hijos. "Prefiero que jueguen fuera, en la calle, antes que dentro de casa", explica. También relata que en varias ocasiones se ha llevado algún susto al salir del piso y encontrarse a alguien "durmiendo justo delante de la puerta".

Noticias relacionadas

Lejos de una solución

En una reunión celebrada a finales de julio, el Ayuntamiento de Salt se comprometió a enviar a los servicios sociales de piso en piso para elaborar informes de vulnerabilidad y actuar como enlace con los propietarios del edificio, considerados grandes tenedores. El consistorio sostenía entonces que la reparación de la instalación eléctrica era una cuestión entre la empresa suministradora y los particulares.