El robo de monedas de oro en museos españoles se repite: el tesoro de Villena, el tercer expolio del año

El robo del tesoro de Villena no solo ha hecho saltar las alarmas en la Comunitat Valenciana. El Museo Arqueológico José María Soler ha padecido el tercer robo de monedas en museos nacionales desde abril de este mismo año, una desgracia que también han sufrido el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz y el Museo Provincial de Albacete en los últimos. Ha sido el arqueólogo Josep Vicent Lerma quien ha hecho saltar las alarmas al respecto, pues se trata de una situación que llama la atención después de varios años sin robos en museos. "Hacía muchísimos años que en los museos de arquología no se producían robos y este es el tercero del año en el que se llevan monedas de oro", declara Lerma.

El objetivo de los tres robos era el mismo: las monedas de oro. El atraco llega poco más de dos años después de que se inaugurara el centro y se sacara la colección de la caja fuerte en la que se encontraba resguardada. Lerma ha calificado el suceso como "un hecho gravísimo" y ha exigido a la Generalitat responsabilidades como figura al cargo de la seguridad de los museos y de proteger las piezas.

Los robos de Badajoz y Albacete

El conjunto de piezas extraídas del MuVi, que fecha del año 1000 antes de Cristo, está compuesto por once cuencos, 28 brazaletes, tres botellas, un botón de ámbar y oro, un remate de hierro y oro y un brazalete de hierro entre otras piezas. Según explica Lerma, una serie de objetos cuya importancia no se encuentra en lo material, sino en la información histórica que transmite.

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El atraco al museo alicantino se trata del tercero que han sufrido los museos españoles este año. El primero de ellos, a finales de abril, tuvo lugar en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, donde un grupo de ladrones lograron la extracción de 144 monedas de oro de los reinados de reinados de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII. El segundo de ellos lo sufrió el Museo Provincial de Albacete el pasado 28 de julio. Apenas duró minuto y medio y sustrajeron 42 monedas de oro de Madrigueras (épocas de Fernando VI, Carlos III, Carlos V e Isabel II) y 180 monedas de Villamalea (reinado de Isabel II).