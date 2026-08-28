Bandera amarilla en todas las playas mediterráneas de Cartagena tras una llamativa retracción del mar

El mar se ha retraído varios metros este viernes en diversas zonas de la costa de la Región de Murcia. Este fenómeno, que consiste en una oscilación brusca del nivel del mar, puede provocar que se produzca próximamente un regreso repentino del agua que sorprenda a bañistas, vecinos o turistas de la zona.

Esta retracción del mar, registrada en distintos puntos costeros como Mazarrón o Águilas, ha sido especialmente llamativa en las playas mediterráneas de Cartagena, donde se ha izado la bandera amarilla que pide precaución en el baño.

Agua retraída esta mañana en Águilas / Jaime Zaragoza

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, a través de los efectivos municipales de Protección Civil, había determinado en un primer momento el izado de la bandera roja en todas las playas mediterráneas del municipio, tanto en el litoral este como oeste, afectando a zonas como La Manga, Cabo de Palos, La Azohía o El Portús, entre muchas otras.

No obstante, tras tomar esta medida preventiva, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia ha lanzado un mensaje de tranquilidad y ha informado de que la retracción del nivel del mar responde a causas naturales y no está relacionada con ningún fenómeno que implique peligro para la población.

El 112 ha señalado además que, tras ponerse en contacto con el Instituto Geográfico Nacional (IGN), no existe ningún aviso de tsunami.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado que determinados fenómenos meteorológicos, como los cambios bruscos de presión atmosférica asociados a las borrascas cercanas, pueden provocar oscilaciones más o menos llamativas del nivel del mar.

Con esta información, el Ayuntamiento de Cartagena ha decidido disminuir el nivel de prevención y retirar la prohibición del baño, estableciendo banderas amarillas que indican precaución.

"Es una medida preventiva. Nuestros técnicos nos dicen que puede tratarse de un fenómeno relacionado directamente con el régimen de mareas y no existen datos objetivos para pensar en otro tipo de causa", ha explicado la alcaldesa.

Asimismo, desde Protección Civil de Cartagena se pide precaución y atención a la población, sobre todo en la línea línea de costa y paseos marítimos, hasta que se recupere el nivel del mar.

La bandera amarilla ondea en casi medio centenar de playas de la Región

Además de hacerlo en Cartagena, la bandera amarilla ondea en otras tantas playas de la Región de Murcia. En total, en 47 arenales del territorio murciano se pide precaución en el baño por el estado del mar.

En Águilas, ondea bandera amarilla en Calabardina y playa de Poniente I; mientras que en Cartagena afecta a Monteblanco, Galúa, Las Sirenas, Entremares, playa de Levante de Cabo de Palos, Cala Reona, Calblanque --con un tramo balizado con bandera roja--, Cala del Barco, Cala Cortina, El Portús, La Azohía (Cuartel), La Azohía (Chapineta), Isla Plana y El Corral.

En La Unión, la bandera amarilla está izada en las playas del Lastre y la Bahía de Portmán; en Lorca, en Puntas de Calnegre; y en Mazarrón, en El Mojón, La Reya, Bahía, La Pava, Nares, Castellar, Moreras, Bolnuevo Camping, Bolnuevo Centro, Bolnuevo Oasis y Percheles.

Por su parte, en San Javier, hay bandera amarilla en Banco del Tabal, Pedrucho I, Pedrucho II, Pedrucho III, Arenal Sur, Arenal Norte, Estacio Sur, Estacio Norte, Ensenada del Esparto Sur, Ensenada del Esparto Centro y Ensenada del Esparto Norte.

En San Pedro del Pinatar, la bandera amarilla ondea en las playas de la Barraca Quemada, El Mojón, Punta de Algas y Torre Derribada.

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El Plan Copla recuerda que la bandera amarilla implica la obligación de extremar la precaución durante el baño. La información sobre el estado de la mar y las banderas está disponible durante el horario de servicio de los puestos de vigilancia.

Fuente: La Opinión de Murcia