Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
NepalHarald de NoruegaChinaAir CanadaAlbiolBarcelonaAliança CatalanaAlstomJubilación flexibleSusanna Griso
instagramlinkedin

Primera plana de la edición impresa

La portada de EL PERIÓDICO del 29 de agosto de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 29 de agosto de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 29 de agosto de 2026 / El Periódico

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 29 de agosto de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 29 de agosto de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 29 de agosto de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 29 de agosto de 2026

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Eclipse lunar, última hora en directo: a qué hora es y momento de máxima visibilidad esta próxima madrugada del 28 de agosto
  2. Drama en un salto con paracaídas en Girona: un fallo en el despliegue provoca una grave caída de 20 metros
  3. Eclipse lunar hoy: cuánto durará, hora, dónde ver y momento de máxima visibilidad
  4. Tiempo en Catalunya hoy viernes: la alerta por calor nocturno precede a un día más soleado y con temperaturas máximas a la baja
  5. Seis meses colándose en los peajes sin pagar un euro: la peculiar técnica con la que una familia estafó 3.000 euros
  6. Denunciada en Protección de Datos la filtración de la identidad de 568 agentes de la Guardia Urbana de Barcelona
  7. Hallado muerto en Martorell el pederasta Miguel Ángel Flores, que plantó a la Audiencia de Barcelona en el juicio por violar a su hija
  8. El Gobierno desencalla la reforma del acceso a la profesión docente con un refuerzo de las prácticas

La portada de EL PERIÓDICO del 29 de agosto de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 29 de agosto de 2026

El torero Cayetano de Julia fallece de manera repentina mientras hacía ejercicio en Córdoba

El torero Cayetano de Julia fallece de manera repentina mientras hacía ejercicio en Córdoba

El Niño amenaza con encarecer hasta un 15% las materias primas alimentarias

El Niño amenaza con encarecer hasta un 15% las materias primas alimentarias

Siete personas evacuadas y dos mascotas pierden la vida en el incendio de un estudio en Lloret

Siete personas evacuadas y dos mascotas pierden la vida en el incendio de un estudio en Lloret

Muere un excursionista de 26 años tras caer por una pendiente en la Vall de Boí

Muere un excursionista de 26 años tras caer por una pendiente en la Vall de Boí

Muere un excursionista de 26 años tras caer por una pendiente en la Vall de Boí

Euromillones hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del viernes, 28 de agosto de 2026

Euromillones hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del viernes, 28 de agosto de 2026

El incendio de Valencia está estabilizado y los vecinos pueden volver a sus casas

El incendio de Valencia está estabilizado y los vecinos pueden volver a sus casas