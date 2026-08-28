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La portada de EL PERIÓDICO del 28 de agosto de 2026

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Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 28 de agosto de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 28 de agosto de 2026

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  3. SOS de la Audiencia Nacional ante el colapso por el 'enorme incremento' de causas de tráfico de drogas
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  5. Un nuevo sistema con IA permitirá prever atascos en carreteras y gestionar mejor los accesos a Barcelona
  6. Tumbonas, telescopios y chocolate caliente: España prepara una noche en vela para ver el eclipse lunar
  7. La Generalitat habilitará 500 plazas para gente mayor en cuatro nuevas residencias en Barcelona
  8. Un joven, en estado crítico tras caer de un balcón del Raval cuando intentaba huir de los Mossos

La portada de EL PERIÓDICO del 28 de agosto de 2026

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