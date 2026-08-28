Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 28 de agosto de 2026
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 28 de agosto de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
La portada de EL PERIÓDICO del 28 de agosto de 2026La portada de EL PERIÓDICO del 28 de agosto de 2026
- El eclipse lunar del 28 de agosto será visible desde toda España, pero las provincias más al oeste lo verán más completo
- Tiempo en Catalunya hoy jueves: una borrasca aumenta la inestabilidad con más nubes en la costa y activa avisos por fuerte viento
- SOS de la Audiencia Nacional ante el colapso por el 'enorme incremento' de causas de tráfico de drogas
- Estado de los embalses hoy, 26 de agosto en Catalunya: consulta el estado de Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
- Un nuevo sistema con IA permitirá prever atascos en carreteras y gestionar mejor los accesos a Barcelona
- Tumbonas, telescopios y chocolate caliente: España prepara una noche en vela para ver el eclipse lunar
- La Generalitat habilitará 500 plazas para gente mayor en cuatro nuevas residencias en Barcelona
- Un joven, en estado crítico tras caer de un balcón del Raval cuando intentaba huir de los Mossos