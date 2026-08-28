Siete personas evacuadas y dos mascotas pierden la vida en el incendio de un estudio en Lloret

Un incendio ha afectado este viernes a una vivienda de un edificio de la calle del Torrentó, número 45, en Lloret de Mar. El fuego se ha declarado en un cuarto piso y ha quemado completamente un estudio de la vivienda afectada.

Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso después de que un testigo alertara de la salida de bastante humo negro del inmueble. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado siete dotaciones procedentes de los parques de Lloret, Maçanet y de otros parques de la zona.

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Como consecuencia del incendio, siete personas han sido evacuadas del edificio. Los Bombers han dado el fuego por extinguido hacia las 14.23 horas. El incendio también ha provocado la muerte de dos mascotas que se encontraban en el interior de la vivienda afectada.