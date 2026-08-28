Àlex de Juan, del grupo de seguimiento del lobo en la Catalunya Central: "Creará problemas, pero hay fórmulas para que conviva con los rebaños"

"El lobo está protegido y sabemos que su presencia traerá problemas a los ganaderos, pero lo que hay que hacer es introducir cambios en el sistema de manejo de las ovejas". Àlex de Juan, biólogo de Moià y uno de los responsables del grupo Valor Natura, que realiza un seguimiento de la presencia del gran cánido en la Catalunya Central, explica que, con el lobo protegido, lo que debe cambiar es la protección del ganadero. Propone que la Administración, la Generalitat, modifique el actual sistema de compensación, basado en indemnizaciones por cada animal que mata el lobo, para pasar a un sistema que establezca ayudas reales que permitan llevar a cabo estos cambios. El principal sería que los rebaños permanecieran encerrados en espacios inaccesibles para el lobo durante la noche.

El pasado sábado, un lobo atacó un rebaño en la Molsosa, mató a dos ovejas e hirió a algunas más.

Pagar el precio del animal muerto —que es lo que se hace actualmente— puede no ser una solución, porque los pocos ganaderos que siguen en activo continúan con el modelo de ganadería extensiva, llevando a los animales a pastar. "¡Puede que acaben cansándose!", señala De Juan, teniendo en cuenta que estas indemnizaciones suponen cantidades pequeñas que no compensan al propietario del rebaño.

De Juan leyó en este diario las palabras del naturalista Martí Boada, quien el martes exponía que la protección de las especies está bien, pero que su empeño hoy es proteger a los humanos que viven en la Tierra en el siglo XXI, a los agricultores y ganaderos que todavía luchan por mantener vivo el sector agrario. De Juan, de hecho, también coincide con Boada, un referente catalán en materia de conservación de la naturaleza y buen conocedor de las explotaciones del Solsonès, en el papel clave del agricultor y, más concretamente, de la ganadería extensiva.

El experto de Moià asegura que "en toda Europa existen medidas para hacer posible la convivencia entre el lobo y los ganaderos" y añade que "lo que debemos hacer en nuestro país es fijarnos en estos modelos ya existentes". Como idea general, mantener a las ovejas encerradas por la noche puede ser una medida válida. Ahora bien, De Juan considera que será necesario establecer programas de ayudas para que el ganadero pueda mantener su rebaño, ya que unas medidas de este tipo encarecen la gestión actual.

De Juan recuerda que actualmente hay alrededor de una veintena de lobos contabilizados en nuestro país, todos en la zona del Pirineo y Prepirineo. De ellos, se conoce una familia en la zona del Alt Empordà, mientras que el resto son lobos solitarios, generalmente machos, que se alimentan fundamentalmente de corzos y jabalíes, y que atacan a los rebaños cuando tienen hambre. Las ovejas son presas fáciles si están en el exterior y sin vigilancia. Estos lobos, que tienen una gran movilidad, han llegado a Catalunya desde la zona italiana de los Alpes.

Los cambios que haya que realizar, sostiene De Juan, deben tener en cuenta al ganadero: "Deben hacerse de acuerdo con él". Este colectivo, Valor Natura, ha estado trabajando en propuestas de "convivencia" que plantea a la Generalitat.