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Los Agentes Rurales capturan una serpiente pitón en Manlleu

El animal fue localizado por un residente de Manlleu que dio aviso a las autoridades competentes

Las 12 serpientes de Catalunya, "amenazadas y difíciles de ver": solo tres son venenosas

L'exemplar capturat

L'exemplar capturat / Cedida a l'ACN per Agents Rurals / ACN / ACN

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Los Agentes Rurales han capturado una serpiente pitón en Manlleu (Osona), una especie exótica invasora, y la han trasladado a un centro de fauna. El ejemplar fue visto por un vecino de la zona, que dio la voz de alarma. El cuerpo recuerda que abandonar un ejemplar de estas características o no impedir su fuga es una infracción muy grave que puede conllevar responsabilidades penales.

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