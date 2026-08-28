Los Agentes Rurales capturan una serpiente pitón en Manlleu

Los Agentes Rurales han capturado una serpiente pitón en Manlleu (Osona), una especie exótica invasora, y la han trasladado a un centro de fauna. El ejemplar fue visto por un vecino de la zona, que dio la voz de alarma. El cuerpo recuerda que abandonar un ejemplar de estas características o no impedir su fuga es una infracción muy grave que puede conllevar responsabilidades penales.