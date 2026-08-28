5 mitos sobre el aire acondicionado que los expertos desmontan: “Ni gasta mucho ni causa resfriados”

El aire acondicionado es uno de esos aparatos que cada verano vuelve al centro de la conversación. Cuando el calor aprieta, las noches se hacen largas y la casa acumula temperatura desde media mañana, se convierte en el mejor aliado para dormir, trabajar o simplemente estar en el sofá sin sudar. Pero junto al mando también aparecen las dudas de siempre: si gasta demasiado, si es malo para la salud, si provoca resfriados o si conviene apagarlo y encenderlo constantemente.

La realidad es que muchos de esos miedos tienen parte de mito y parte de mal uso. Un aire acondicionado bien regulado, con filtros limpios y una temperatura razonable puede ser una herramienta útil y eficiente. El problema empieza cuando se pone a 18 grados, se deja el chorro directo sobre la cama, no se ventila nunca o se pasa de la calle a una habitación helada sin transición. Ahí no falla tanto el aparato como la forma de utilizarlo.

Gasta mucho

El primer mito es que el aire acondicionado “siempre gasta mucho”. No tiene por qué. El consumo depende del modelo, de la eficiencia energética, de las horas de uso, del aislamiento de la vivienda y, sobre todo, de la temperatura elegida. El IDAE recuerda que una temperatura de 26 grados o superior, con ropa adecuada, puede ser suficiente para mantener el confort en casa, y advierte de que poner el termostato más bajo de lo normal no enfría antes la vivienda, sino que puede provocar un enfriamiento excesivo y un gasto innecesario. Además, la OCU señala que el modo ECO puede lograr alrededor de un 30% de ahorro en el consumo energético, aunque depende de la marca, el modelo y la tecnología del equipo.

Enfríar rápido

El segundo mito es pensar que ponerlo a 18 grados enfría más rápido. Es uno de los errores más repetidos. El aire acondicionado no funciona como un grifo de frío que salga con más fuerza cuanto más baja sea la cifra del mando. Lo que hace el termostato es marcar un objetivo. Si se seleccionan 18 grados, el equipo trabajará más tiempo para intentar llegar a esa temperatura, aunque la casa ya esté confortable a 25 o 26. Por eso, muchos técnicos recomiendan elegir una temperatura estable y no convertir el salón en una nevera. En los días de calor fuerte, la clave no es bajar de golpe, sino anticiparse: persianas cerradas, ventanas protegidas, ventilación en las horas frescas y una consigna razonable.

Causa resfriados

El tercer mito es que el aire acondicionado “causa resfriados”. Los resfriados los provocan virus, no el aparato. Ahora bien, un mal uso sí puede irritar las vías respiratorias y generar síntomas que muchas personas confunden con un catarro: sequedad de garganta, tos, congestión nasal o molestias al despertar. Por tanto, el problema no es dormir con aire, sino dormir con demasiado frío, aire seco y chorro directo.

Limpiar los filtros

El cuarto mito es que no hace falta limpiar los filtros. Este error se paga dos veces: en salud y en factura. Los filtros acumulan polvo, polen, fibras y suciedad; si están obstruidos, el aparato mueve peor el aire, tarda más en enfriar y consume más energía. La OCU advierte de que un filtro obstruido puede aumentar el consumo entre un 5% y un 15%, y recomienda mantenerlos limpios para que el sistema funcione de forma más eficiente. Además, un equipo sucio puede generar malos olores y empeorar la calidad del aire interior. Limpiar filtros no es un detalle menor: es una de las formas más sencillas de gastar menos y respirar mejor.

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Ventilación

El quinto mito es que con aire acondicionado ya no hace falta ventilar. Tampoco es cierto. El aparato enfría o climatiza, pero no sustituye por sí solo la renovación del aire de la vivienda. La OCU recuerda que, aunque se tenga aire acondicionado, es recomendable ventilar cada día durante unos minutos para mantener una buena calidad del aire en casa. Lo ideal es hacerlo a primera hora de la mañana o por la noche, cuando la temperatura exterior es más baja, y cerrar después persianas y ventanas para conservar el fresco. Ventilar a pleno sol, en cambio, puede meter calor en casa y obligar al equipo a trabajar más.