Los vecinos del Saler desalojados: “Es lo peor que podía pasar. Nos dicen que el fuego va hacia el bosque"

El fuego que ha obligado a desalojar un bloque de edificios en la Devesa del Saler y a cortar la CV-500 ha hecho saltar todas las alarmas entre los vecinos de la zona. No es la primera vez que sucede pero el fuego está muy cerca de los edificios y las condiciones meteorológicas parece que no son las mejores.

En declaraciones a Levante-EMV, los vecinos insisten mientras contemplan la columna de humo que llega prácticamente hasta sus casas: "Es lo peor que podía pasar”. El clima es de incertidumbre con un incendio “difícil” de contener debido a los cambios repentinos de aire, según informan fuentes del equipo del Ayuntamiento de València. En cuanto a la evolución del fuego, de momento es pronto para evaluar su alcande por el viento que se registra en la zona pero los vecinos reconocen sentir miedo: “El fuego está desviado hacia la zona de bosque”, explican, por lo que no correrían peligro las edificaciones de la zona del Saler.

Los trabajos se centran ahora en proteger la Devesa. Los medios aéros junto con los cañones antiincendios trabajan para humedecer la zona y fernar el avance de las llamas en pleno parque natural.

Noticias relacionadas

Objetivo: Abandonar la playa como sea

El fuego ha pillado por sorpresa no solo a los vecinos sino también a cientos de bañistas que estaban en la zona más concurrida de la playa de el Saler. La orden de desalojo ha llegado ya al arenal: “Estamos tranquilos, pero nos queremos ir de aquí ya”, declara una familia a la salida de la playa.

Fuente: Levante - EMV