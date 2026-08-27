Sanidad califica de "excelente" la respuesta del sistema en Ceuta: "No se ha suspendido ninguna consulta y hay más de 100 camas libres"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido este jueves en el Congreso la gestión sanitaria del Gobierno y de los profesionales sanitarios durante la crisis migratoria en Ceuta, hasta el punto de calificar la respuesta del sistema sanitario de "excelente". La titular de Sanidad ha negado que haya existido "colapso" en los centros sanitarios, como han denunciado algunos partidos políticos y sindicatos sanitarios, tras la llegada en bloque, a finales de julio, de unos 80.000 inmigrantes desde Marruecos, dado que no se ha anulado "ni una sola consulta, ni un quirófano" y el hospital dispone de más de "100 camas libres".

La ministra ha reconocido que en un primer momento hubo una "fase de emergencia" que activó el nivel 1 del protocolo frente a catástrofes, pero ha asegurado que tras la contratación de unos 100 profesionales para reforzar los centros sanitarios de Ceuta, entre otras medidas, la situación no ha pasado del nivel 1 y ahora se está en fase de "consolidación". García ha anunciado además que la semana que viene se comenzará a vacunar a la población migrante con los primeros lotes de las 45.000 dosis de vacunas cedidas por las comunidades autónomas.

García se ha detenido especialmente en detallar los casos de enfermedades infecciosas detectados, como argumento para cargar por "xenófoba, ineficiente e ineficaz" la petición del líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, de que se confine a la población. La ministra ha explicado que se han diagnosticado tres casos de tuberculosis y los tres están siendo tratados. Además, hay dos casos de varicela en investigación y 60 migrantes que han padecido gastroenteritis debido a "las malas condiciones de agua y alimento". El brote está "controlado" y no se han registrado nuevos casos. Por último, ha reconocido que se han producido casos de sarna, "todos ellos detectados y con tratamiento".

"No traen enfermedades"

En resumen, la titular de Sanidad ha subrayado que "los migrantes no traen enfermedades, sino que los contraen aquí por las malas condiciones". Por ello, ha reconocido que el principal "reto" en estos momentos del Gobierno y las autoridades locales es dar a todos los llegados de forma masiva desde Marruecos "un alojamiento seguro". Para ello, Ceuta y el Ministerio de Defensa están trabajando en la puesta en marcha de instalaciones que albergarán hasta 4.000 personas. "Allí podremos cuidar de su salud" porque "alojar, vacunar, vigilar y atender a los migrantes reduce el riesgo para la población", ha añadido.

García ha admitido que todavía el riesgo de infección para la población migrante es "moderado" derivado de las condiciones de hacinamiento y a que muchos aún viven en la calle, pero ha subrayado que el peligro de infección para los ceutís, dado que los circuitos de atención sanitaria han sido diferenciados, es "bajo".