Una operación asistida con IA extirpa un tumor cerebral y permite conservar la vista a un hombre de 48 años

Neurocirujanos del Hospital Nacional de Neurología y Neurocirugía (NHNN), situado en Londres, han llevado a cabo la primera operación en el mundo asistida por inteligencia artificial para extirpar un tumor cerebral, lo que ha permitido conservar la vista a un hombre de 48 años.

El equipo médico mantuvo el control de la operación, pero una nueva tecnología de IA analizó las imágenes de la cámara empleada, en directo, lo que ayudó a los cirujanos a identificar estructuras clave, como nervios o vasos sanguíneos, que debían ser preservados cerca del tumor, que medía 11 milímetros y se situaba en la glándula pituitaria del paciente, Rhys Hibbert, residente en Bedfordshire. Normalmente, este tipo de operaciones se realizan usando escáneres preoperatorios, pero la IA en directo ha permitido una mayor precisión.

El hospital ya había utilizado esta tecnología como herramienta de investigación, pero en esta operación es la primera vez que se ha empleado en un paciente, de forma pionera en todo el mundo. En la glándula pituitaria, los vasos sanguíneos y los nervios que controlan la visión están muy juntos y "un milímetro de error puede marcar una diferencia crítica" y provocar ceguera, un derrame cerebral o incluso la muerte, según explicaron los facultativos.

La doctora Sophia Bano, profesora asociada de robótica e IA en la UCL y responsable técnica del sistema de IA, explicó que el sistema, "al aprender de cientos de vídeos quirúrgicos, ha estado expuesto a una amplia gama de ejemplos quirúrgicos que a un cirujano le llevaría muchos años encontrar". “Está diseñado para ayudar a reconocer la anatomía crítica, los instrumentos quirúrgicos y las interacciones tisulares en tiempo real, brindando apoyo al cirujano durante procedimientos altamente delicados”, añadió.

Rápida recuperación

Hibbert, que se ofreció como voluntario para la operación, sufría un grave desequilibrio hormonal y problemas de visión debido al tumor diagnosticado en 2024 y sin la operación corría el riesgo de quedarse ciego. Pero tras la intervención ha vuelto a trabajar como gerente de atención al cliente. “Cuando recuperé la consciencia, podía ver todo en la habitación con claridad”, explicó el paciente, quien pudo caminar de forma independiente, sin gafas ni bastones, una semana después de la cirugía. "Y ahora siento que tengo una visión panorámica de 360 grados de todo lo que me rodea", añadió.

A su vez, Mike Lewis, director científico de innovación del Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención (NIHR, por sus siglas en inglés), aseguró que esta cirugía "pionera" pone de manifiesto el potencial de la IA para ayudar a los cirujanos y mejorar la atención al paciente.

El ensayo del que ha formado parte la operación ha sido financiado por NIHR y Google. Y contó con el apoyo del Centro de Investigación Biomédica del NIHR en el UCLH, el Real Colegio de Cirujanos británico, el Consejo de Investigación de Ingeniería y Ciencias Físicas y Wellcome.