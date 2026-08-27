Instagram cambia su logotipo por primera vez en 10 años: así es su nuevo diseño

Instagram ha decidido renovar una de las piezas más reconocibles de su identidad visual. La plataforma presentó la semana pasada un nuevo diseño para el logotipo que forma su nombre, conocido como 'wordmark', que no se modificaba desde hacía aproximadamente diez años. La actualización apuesta por una apariencia más sencilla, moderna y con una tipografía en cursiva.

El cambio ha sido comunicado por Adam Mosseri, el director de Instagram, que ha explicado que el diseño que aparece en la parte superior de la aplicación llevaba una década sin actualizarse. La intención de la compañía es dar un aire renovado a la imagen de la red social sin romper completamente con su identidad anterior.

Según Mosseri, el nuevo diseño conserva algunos rasgos vinculados a los primeros logotipos de Instagram y mantiene dos conceptos que la compañía considera fundamentales para su identidad: la sencillez y la creatividad.

Por el momento, la modificación afecta únicamente al nombre escrito de la plataforma. El característico símbolo de Instagram permanece sin cambios: el conocido cuadrado con las esquinas redondeadas que representa una cámara y que utiliza un degradado de colores morados, rosas y naranjas.

Un rediseño que no convence a todos

La renovación no ha tardado en generar comentarios entre los usuarios de la red social. El propio Mosseri mostró también el nuevo diseño en 'Threads', la plataforma de Meta vinculada a Instagram, y animó a los usuarios a pronunciarse sobre el resultado.

Las primeras reacciones han sido variadas, aunque las bromas han tenido un papel destacado. Algunos internautas han cuestionado la nueva tipografía y han realizado parodias del diseño. Entre los comentarios también han aparecido usuarios que aseguran que el nuevo estilo hace que el nombre de Instagram pueda parecer, a primera vista, algo parecido a "Instagzam”.

El cambio supone así una pequeña modificación dentro de la imagen de una de las redes sociales más reconocibles, pero no implica por ahora una renovación completa de su identidad corporativa.

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Instagram tampoco ha precisado todavía cuándo comenzará a aplicarse de forma general el nuevo 'wordmark' ni en qué espacios concretos aparecerá. Por ahora, la compañía se ha limitado a presentar el rediseño y a recoger las primeras impresiones de sus usuarios.