Impulsan una campaña desde Portbou para salvar el majestuoso hotel Belvédère de Cervera del cierre definitivo

El Hotel Belvédère du Rayon Vert, el edificio arquitectónicamente más singular de Cervera de la Marenda y de todo el Rosselló, que tiene forma de gran barco de pasajeros, se encuentra en peligro. A finales de este mes de julio, la prefectura de los Pirineos Orientales exigió la orden de cierre después de detectar deficiencias en la seguridad contra incendios y el Ayuntamiento procedió al cierre administrativo. Cuando se hizo el anuncio, en las redes aparecieron muchas muestras de apoyo de antiguos y actuales clientes, de amigos y personas sensibles con el patrimonio. Muchas de ellas pedían que desde la administración se ayudara a los propietarios a continuar. Ahora, desde Portbou, los Amics Belvédère han puesto en marcha una petición en la plataforma Change.org para recoger firmas para salvarlo del cierre definitivo, "de la muerte", como alertan. Hasta este momento, ya se han recogido un centenar y los impulsores de la propuesta esperan ir haciendo crecer día a día la cifra. "Si no nos ponemos pronto, los pueblos perderán el patrimonio que los hace singulares y da vida al paisaje", aseguran.

Imagen del hotel Belvédère. / Empordà

En el texto que han incluido los impulsores de la campaña exponen la difícil situación que viven los propietarios para mantener y restaurar este edificio histórico, polo cultural de Cervera. Comentan que "a pesar del esfuerzo, los propietarios no pueden hacer frente a los requisitos impuestos por la administración". Este mismo año, en una entrevista que le hicimos desde el EMPORDÀ, Jean-Charles Sin, que tiene 88 años, ya reconocía abiertamente las dificultades que sufría: "La gente no sabe lo que representa y yo no recibo ninguna ayuda. Nada. Es un edificio único en el mundo, el primero que se hizo con hormigón. Incluso, en la manera de poner el hierro dentro del cemento nos ayudó el propio Eiffel. De hecho, el hierro utilizado es el mismo que usó para hacer la Torre Eiffel, en París. No se oxida y las paredes no se agrietan".

Los impulsores de la campaña argumentan que "un pueblo no puede prescindir de los lugares que son su imagen, en este caso un edificio de los años 30 levantado por encima de las vías del tren". Además, valoran que en el hotel Belvédère "se hacen actos culturales todo el año". Cabe decir que el hotel dispone de un gran comedor que ha acogido actos culturales multitudinarios y de un cine histórico con butacas todavía de madera, aparte del atractivo arquitectónico que supone. Así, añaden, "consideramos que la administración debería dar un trato de excepción adaptado a las características de este edificio que lo hacen diferente y digno de ser admirado y estudiado justamente no solo por su aspecto sino también por cómo fue construido". En este punto recuerdan que el Belvédère fue "el primer edificio del mundo construido con cemento armado".

El comunicado municipal

Cuando se hizo público el cierre del hotel este julio, el Ayuntamiento hizo público un comunicado en el que explicaba que habían detectado que desde el año 2024 el establecimiento no figuraba en la lista prefectural de los establecimientos abiertos al público y, desde entonces, iniciaron gestiones para que el propietario regularizara la situación. Después de varias cartas certificadas durante el 2024, reuniones el 2025 y la presentación de un expediente de obras en enero de 2026, el SDIS66 inspeccionó el establecimiento el 7 de abril de 2026. La comisión de seguridad reunida el 7 de mayo emitió un dictamen desfavorable a la continuidad de la actividad. El propietario fue requerido el 20 de mayo para que solucionara las deficiencias y dispuso de dos meses para iniciar las obras.

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Al no haberse cumplido las condiciones exigidas, el prefecto de los Pirineos Orientales requirió al alcalde, el 22 de julio, para que cerrara el hotel antes del 29 de julio. El Ayuntamiento defiende que la decisión responde exclusivamente a motivos de seguridad y admite el impacto del cierre en plena temporada turística sobre los trabajadores, los clientes y la actividad de Cervera de la Marenda. El consistorio asegura, en este mismo comunicado, que la voluntad es que Le Belvédère du Rayon Vert pueda reabrir lo antes posible, siempre que se ejecuten las obras necesarias, se regularice el expediente y la comisión de seguridad emita un dictamen favorable.