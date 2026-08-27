EEUU aprueba Rasonque, una píldora que duplica la supervivencia de pacientes con la forma más común de cáncer de páncreas

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha aprobado una innovadora píldora contra el cáncer de páncreas más común. Se trata de Rasonque (cuyo principio activo es daraxonrasib), un medicamento que tomado una vez al día logra bloquear varias mutaciones de la proteína RAS, que contribuyen al crecimiento tumoral del adenocarcinoma de páncreas, que se origina en las células que recubren los conductos de este órgano.

Se trata del tipo de cáncer de páncreas más habitual (en torno a un 90% de los diagnósticos) y el problema es que se suele diagnosticar cuando el tumor ya está en estado avanzado, por lo que la esperanza de vida de los pacientes cuando reciben la terrible noticia suele ser muy corta, dado que las opciones de tratamiento son limitadas. De hecho, aunque no es un tumor frecuente, es el tercero más letal, provocando en España aproximadamente 8.000 muertes al año, dado que la supervivencia a los cinco años en fase metastásica se sitúa por debajo del 5% de los pacientes.

Rasonque duplica la supervivencia global en comparación con la quimioterapia, 13,2 meses frente a 6,7 meses

Ante ello, la nueva píldora ha sido recibida entre los oncólogos y pacientes como una gran esperanza. Fue una de las principales innovaciones presentadas el pasado junio en el Congreso de la Sociedad Americana de Oncología Médica (ASCO) y el ensayo en fase III se ha publicado en 'The New England Journal of Medicine', la revista donde se publican las investigaciones que cambiarán la práctica clínica.

Aprobación acelerada

La investigación, en la que han participado 500 pacientes, algunos de ellos reclutados en España, demuestra que la toma de Rasonque duplica la supervivencia global en comparación con la quimioterapia, 13,2 meses frente a 6,7 meses. Ante el éxito de la terapia, la FDA ha acelarado su puesta a disposición de los enfermos. “Con esta aprobación, ofrecemos una opción crucial para los pacientes que se enfrentan a un cáncer extraordinariamente difícil y tradicionalmente complicado de tratar. Es nuestro deber fundamental brindar más curas y tratamientos efectivos a los pacientes lo antes posible”, ha manifestado el director interino de la FDA, Kyle Diamantas.

“Este fármaco ha demostrado unos resultados sin precedentes en un área con una gran necesidad médica no cubierta”, ha subrayado a su vez el doctor Angelo de Claro, director del Centro de Excelencia Oncológica de la FDA.

La farmacéutica Revolution Medicines Inc. se ha revalorizado en Bolsa un 164% gracias a este fármaco

La indicación aprobada es para personas con adenocarcinoma pancreático metastásico que hayan recibido ya al menos una terapia previa o que no puedan recibir quimioterapia combinada. Desde que en mayo la FDA permitió a la farmacéutica, Revolution Medicines Inc., suministrar el fármaco a pacientes que no formaban parte del ensayo clínico en fase III, se ha administrado la píldora a más de 2.000 pacientes y, una vez que ha sido aprobada definitivamente, la previsión es que la demanda se incremente.

Por ello, las acciones de la compañía se han revalorizado un 164% este año y las previsiones es que el nuevo fármaco, que es uno de los más caros de la historia, ya que cuesta unos 407.000 euros al año, genere 9.880,23 millones de euros al año.