Eclipse lunar, última hora en directo: a qué hora es y momento de máxima visibilidad esta próxima madrugada del 28 de agosto

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Roberto Bécares

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Durante la madrugada de este jueves al viernes, el cosmos ofrecerá a los aficionados a la astronomía y a la ciudadanía en general una nueva cita con el cielo con un eclipse parcial de Luna, que podrá contemplarse desde toda España sin necesidad de equipos especiales de observación, según la información facilitada por el Observatorio Astronómico Nacional.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el eclipse parcial de luna.

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