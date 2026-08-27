Eclipse lunar, última hora en directo: a qué hora es y momento de máxima visibilidad esta próxima madrugada del 28 de agosto

Durante la madrugada de este jueves al viernes, el cosmos ofrecerá a los aficionados a la astronomía y a la ciudadanía en general una nueva cita con el cielo con un eclipse parcial de Luna, que podrá contemplarse desde toda España sin necesidad de equipos especiales de observación, según la información facilitada por el Observatorio Astronómico Nacional.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el eclipse parcial de luna.

Las nubes dificultarán la visibilidad Un frente nuboso que está cruzando la Península dificultará o impedirá observar el eclipse lunar en varias comunidades autónomos, como Galicia, el oeste de Castilla y León y el este de Castilla La Mancha y Andalucía.

Pendientes del horizonte Uno de los factores clave esta madrugada será la altura de la Luna sobre el horizonte. A medida que avance el eclipse, el satélite estará cada vez más bajo, especialmente en las zonas donde se pondrá antes de que finalice la fase parcial.

Un fenómeno muy diferente al eclipse solar Aunque ambos comparten la alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna, el eclipse lunar es mucho más sencillo de observar: no requiere gafas especiales y puede verse desde una zona mucho más amplia.

Segundo eclipse en pocos días La cita astronómica llega apenas dos semanas después del eclipse total de Sol que pudo observarse desde España el pasado 12 de agosto, lo que ha mantenido el interés por los fenómenos astronómicos durante todo el mes.

Coincide con luna llena El eclipse llegará además en una noche de luna llena, una circunstancia necesaria para que pueda producirse un eclipse lunar, ya que la Tierra debe situarse entre el Sol y la Luna.

Menos tiempo en el este En el centro y este peninsular, Baleares y Melilla, la Luna se pondrá antes de que concluya la fase parcial del eclipse. Eso hará que en estas zonas el fenómeno quede interrumpido por el ocaso lunar.

El oeste tendrá más margen En el resto de la Península, Canarias y Ceuta, la Luna se pondrá después de que haya terminado la fase parcial del eclipse, por lo que allí podrá seguirse durante más tiempo.

Visible desde toda España El fenómeno podrá seguirse desde todo el país, aunque no con las mismas condiciones en todas las zonas. La visibilidad dependerá de la hora a la que la Luna se oculte por el horizonte.

Se podrá ver a simple vista El eclipse parcial de Luna de esta madrugada podrá observarse sin ningún tipo de protección especial. A diferencia de un eclipse solar, mirar directamente la Luna no supone ningún riesgo para la vista y tampoco será necesario utilizar telescopios o prismáticos.