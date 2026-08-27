Fenómeno astronómico
Eclipse lunar hoy: cuánto durará, hora, dónde ver y momento de máxima visibilidad
El eclipse parcial de Luna se podrá contemplar desde todos los puntos de España sin necesidad de gafas especiales
DIRECTO | Eclipse lunar, última hora en directo: a qué hora es y momento de máxima visibilidad esta próxima madrugada del 28 de agosto
El eclipse lunar del 28 de agosto será visible desde toda España, pero las provincias más al oeste lo verán más completo
Observatorios de toda España abrirán de madrugada para ver el eclipse lunar del 28 de agosto
Tras el histórico eclipse total de Sol que maravilló a toda España, esta madrugada del jueves al viernes el cosmos ofrece a los aficionados a la astronomía y la ciudadanía en general una nueva cita con el cielo con un eclipse parcial de Luna que se podrá contemplar desde todos los puntos del país sin necesidad de equipos especiales de observación.
El último eclipse lunar vivido en España ocurrió el 7 de septiembre de 2025, un eclipse lunar total en ese caso. En esta ocasión, se trata de un eclipse parcial profundo en el que se podrá contemplar cómo la sombra de la Tierra oscurece casi por completo el disco lunar en uno de los espectáculos celestes más destacados del año.
Momento de máxima ocultación
Según informó el Instituto Geográfico Nacional (IGN) a través del Observatorio Astronómico Nacional, el eclipse comenzará a las 03.23 horas peninsulares, una hora menos en el archipiélago canario, con la entrada de la Luna en la penumbra terrestre, una fase apenas perceptible a simple vista. El oscurecimiento se hará evidente a partir de las 04.33 horas peninsulares, cuando se inicie la fase parcial y la sombra terrestre empiece a avanzar sobre el satélite.
El momento de máxima ocultación, la fase de mayor espectacularidad, llegará poco antes del amanecer. Este máximo se producirá a las 6.12 horas en la Península, cuando cerca del 93% del diámetro de la Luna permanecerá dentro de la umbra terrestre, que es la región más oscura de la sombra proyectada por nuestro planeta. La fase parcial se prolongará hasta las 07.51 horas, mientras que el eclipse concluirá completamente cuando salga la Luna de la penumbra a las 09.01 horas.
Dónde ver
El fenómeno será visible desde Europa, África, el oeste de Asia y América, informa el Instituto Geográfico Nacional (IGN). En algunos puntos será total, mientras que en otros como en España será parcial. El Observatorio recuerda que el eclipse será visible desde toda España, aunque la experiencia variará según la ubicación.
En el centro y este peninsular, Baleares y Melilla, la Luna se pondrá por el horizonte y por el otro lado habrá salido el Sol antes de que concluya la fase parcial. Por el contrario, en el oeste peninsular, Canarias y Ceuta podrá seguirse prácticamente todo el desarrollo del eclipse antes del ocaso lunar. En la parte más occidental, en las provincias de Huelva, Sevilla o Cádiz, en Extremadura, Salamanca, Zamora, Galicia y parte de León se tendrá una visión más completa.
Tonos rojizos
Un eclipse lunar se produce cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, de manera que los tres cuerpos quedan aproximadamente alineados. La Tierra bloquea entonces parte o toda la luz solar que normalmente ilumina la superficie de la Luna. Pese a que en este caso no se trata de una luna de sangre porque el eclipse es parcial, la parte de la Luna que entre en la umbra podrá adquirir tonos rojizos o cobrizos. Esto se debe a que la atmósfera terrestre desvía hacia la sombra parte de la luz solar, sobre todo las longitudes de onda rojizas.
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