Catalunya estudia que los funcionarios de prisiones lleven detectores de metal portátiles para cachear presos

A principios de agosto, los Mossos d'Esquadra distribuyeron 1.000 detectores de metales portátiles entre sus patrullas con el objetivo de mejorar los registros a sospechosos y hacer que sean menos invasivos, ya que estos dispositivos evitan una intervención física sobre la persona para comprobar si porta algún objeto metálico que pueda considerarse peligroso. La medida podría extenderse a otros agentes de la autoridad, como los funcionarios de prisiones.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el Departament de Justícia estudia incorporar estos detectores de metales al material que utilizan los trabajadores penitenciarios que realizan cacheos a los internos, tanto en el módulo de admisiones como en el departamento de comunicaciones. Gracias a estos aparatos, se puede registrar a los reclusos sin someterles a un examen físico exhaustivo, lo que garantiza tanto la seguridad del preso como la del funcionario.

Cada año se requisan una media de entre 300 y 400 armas blancas en las cárceles catalanas

La medida sería complementaria a los escáneres corporales que Justícia quiere instalar en las prisiones en los próximos meses y podría aplicarse en breve, ya que únicamente sería necesario adquirir estos detectores de metales portátiles. De esta forma, los presos pasarían por un arco detector de metales -cosa que ya hacen en la actualidad- y, después, el funcionario les pasaría el dispositivo. La medida permitiría saber si llevan encima algún elemento prohibido, como pinchos o teléfonos móviles.

A la espera de que la conselleria de Ramon Espadaler tome una decisión sobre la compra de estos dispositivos, en las cárceles catalanas ya se podrán ver detectores de metales. Serán los que llevarán los agentes del Área Penitenciaria de los Mossos d'Esquadra. Se les han repartido unos 50 de la primera remesa de 1.000 que se distribuyeron hace unas semanas entre efectivos policiales de Barcelona y su área metropolitana para combatir la proliferación de armas.

Los Mossos se encargan del traslado de presos, ya sea por requerimiento judicial, a otra cárcel o con motivo de un permiso personal, y pueden utilizar estos detectores tanto al salir del centro como al regresar a él. Además, la policía catalana también vela por la seguridad en el entorno exterior de los centros penitenciarios y allí también podría utilizar estos dispositivos ante la sospecha de que algún visitante quiera entregar algún objeto a un preso.

En las prisiones también hay efectivos de la Unidad Canina de los Mossos, que presta apoyo a los funcionarios para detectar droga entre los internos. Los controles se realizan tanto de manera planificada como aleatoria para evitar la presencia de estas sustancias estupefacientes en los centros penitenciarios.

'Pinchos' y 'diablos'

Según un informe de la asociación de trabajadores penitenciarios Marea Blava, en las prisiones se suelen requisar dos tipos de armas blancas: las que pinchan y las que cortan. Las primeras se conocen como 'pinchos' y son objetos modificados para ser utilizados de forma violenta, tanto para atacar como para defenderse. Marea Blava explica que los presos roban piezas metálicas del centro y las convierten en estos 'pinchos', a veces con mango. También pueden ser destornilladores sustraídos del taller.

Las armas blancas cortantes, conocidas en prisión como 'diablos', suelen ser hojas de afeitar manipuladas. Las que se extraen de las maquinillas se utilizan para autolesiones, según el informe, que detalla que varias hojas juntas y unidas a un mango pueden servir para cometer ataques violentos.

Los presos también suelen robar objetos que afilan para utilizarlos como armas, como palos de escoba, plásticos rígidos o el metal de las contraventanas. En ocasiones muy puntuales, los funcionarios requisan tijeras, cuchillos o navajas que han sido introducidos de forma clandestina en el centro, aunque aseguran que también se han dado casos de machetes de grandes dimensiones o hachas confiscadas.

Entre 2020 y 2025 se decomisaron 4.952 armas blancas en los centros penitenciarios catalanes, una media de 2,6 al día, de las que las cortantes representan un 22% más que las que pinchan, según datos de Marea Blava. Estas cifras suponen una media de entre 300 y 400 objetos peligrosos requisados al año. La entidad destaca que es "muy preocupante" encontrar 'pinchos', ya que la mayoría de los internos los utilizan para atacar a otros. Por otro lado, los objetos cortantes se emplean mucho en "conductas autolíticas" de los internos. El año pasado hubo 1.541 episodios de autolesiones en las cárceles, añade.

La entidad denuncia que este volumen de armas requisadas es "una muestra de la falta de convivencia dentro de los centros" y recuerda que hace unos años "la posesión de objetos punzantes era considerada como un indicador de inadaptación a la vida de la cárcel". En este sentido, el informe de Marea Blava remarca que las juntas de tratamiento hacían constar la regresión del preso, una medida que, según Marea Blava, "se ha dejado de utilizar" y que, a su criterio, "genera una sensación de impunidad" entre los internos de perfil violento, ya que se les castiga con una sanción "por tenencia de objetos prohibidos".