Calendario escolar 2026/2027 en Catalunya: fechas clave del curso, festivos y vacaciones

El curso escolar 2026-2027 en Catalunya comenzará el próximo martes 8 de septiembre para la mayor parte del alumnado. Ese día volverán a las aulas los estudiantes de segundo ciclo de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional básica. El calendario fija además las vacaciones de Navidad entre el 22 de diciembre y el 7 de enero, las de Semana Santa del 20 al 29 de marzo y el 21 de junio como último día de clase para Infantil, Primaria y ESO. La orden publicada por el Departament d'Educació regula por primera vez de una vez los calendarios de tres cursos, hasta 2028-2029.

La fecha que deben marcar en rojo la mayoría de las familias es el 8 de septiembre de 2026. Será el primer día de clase para los alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, ESO, los institutos escuela y Bachillerato. También comenzará ese día la Formación Profesional básica. En el caso del primer ciclo de Infantil, el 8 de septiembre se aplica a las escuelas rurales y las guarderías de titularidad de la Generalitat.

No todos los estudios, sin embargo, arrancarán ese martes. Los ciclos de Formación Profesional de grado medio y superior, los cursos de especialización, los programas de formación e inserción (PFI), los itinerarios formativos específicos (IFE) y los cursos preparatorios deberán comenzar como máximo el 14 de septiembre. Esa misma fecha límite se establece para los ciclos de Artes Plásticas y Diseño, las enseñanzas artísticas y las deportivas.

Más tarde podrán comenzar la formación de personas adultas y las Escuelas Oficiales de Idiomas, que deberán haber iniciado las clases como máximo el 21 de septiembre.

La primera semana de curso será, además, muy corta para buena parte del alumnado. Solo tres días después de la vuelta a las aulas, el viernes 11 de septiembre, se celebra la Diada Nacional de Catalunya y será festivo. También caerán en días lectivos el lunes 12 de octubre y el martes 8 de diciembre, ambos festivos en toda Catalunya.

Las vacaciones de Navidad comenzarán oficialmente el martes 22 de diciembre de 2026 y se prolongarán hasta el jueves 7 de enero de 2027, ambos incluidos. De este modo, salvo las particularidades que pueda establecer cada centro, la vuelta a las aulas se producirá el viernes 8 de enero.

El segundo gran parón del curso llegará en marzo. Las vacaciones de Semana Santa irán desde el sábado 20 hasta el lunes 29 de marzo de 2027, ambos incluidos. Las clases se retomarán, por tanto, el martes 30 de marzo.

Los dos festivos laborales de Semana Santa de 2027 en Catalunya, el viernes 26 y el lunes 29 de marzo, quedarán incluidos dentro de ese periodo vacacional.

A estas fechas hay que sumar los días que dependen de cada centro y municipio. La orden permite a los colegios e institutos establecer cuatro días festivos de libre disposición, que deben repartirse entre los tres trimestres y no pueden coincidir con el inicio o el final de curso ni con las vacaciones de Navidad y Semana Santa.

Además, cada municipio dispone de dos fiestas locales, por lo que el calendario concreto puede variar de una localidad a otra. Los consejos escolares municipales pueden proponer que los centros de un mismo municipio hagan coincidir sus días de libre disposición para facilitar la organización de las familias.

Para los alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y ESO, las clases terminarán el lunes 21 de junio de 2027. También finalizarán ese día las actividades lectivas de los institutos escuela.

Los estudiantes de primero de Bachillerato acabarán unos días antes, el 17 de junio. En segundo de Bachillerato, en cambio, la fecha dependerá de la programación de cada centro y del calendario relacionado con las pruebas de acceso a la universidad.

En las guarderías de titularidad de la Generalitat, el primer ciclo de Infantil se prolongará hasta el último día laborable de junio. Para buena parte de la Formación Profesional, enseñanzas artísticas, deportivas, educación de adultos y escuelas de idiomas, la fecha de finalización dependerá de la programación académica de cada centro.