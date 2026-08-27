Carlos Castro, astrofotógrafo y divulgador científico: "Aunque no sea un eclipse total de luna será espectacular"

Dice Carlos Castro, astrofotógrafo y divulgador científico, “un entusiasta” declarado de los fenómenos naturales, que se produjo algo curioso con el pasado eclipse total solar del 12 de agosto, cuando nació, días antes, cierto movimiento “antieclipse” ante la abrumadora información que se dio los días previos en los medios de comunicación. “Lo que se pretendía era que nadie se perdiera algo tan grande. Conozco gente de primera mano, sin embargo, que criticaba que se promocionara tanto, pero luego lo ha visto y me ha reconocido que lloró de emoción. Es que fue algo tan potente... ha habido mucha gente ajena a la ciencia que se ha quedado impresionada”.

Castro, natural de Málaga, pero que se desplazó hasta León para seguir mejor el eclipse, lo retransmitió en directo en su canal de Youtube, llegando a acumular 13.000 espectadores al mismo tiempo y un total de 220.000 reproducciones. “Ahora también estoy preparando un streaming y a ver qué pasa, porque hay una banda nubosa que va a hacer diagonal en la península, no sé todavía si me va a pillar una zona de claros, pero si hace falta me desplazaré a Sevilla o algún sitio que esté a dos horas máximo en coche. Esa noche no se va a dormir”, aprecia el experto fotógrafo, que tiene claro que pese a no ser tan especial como el de hace dos semanas el de esta noche será un hito astronómico que merecerá mucho la pena.

“Aunque no sea una eclipse de luna total será espectacular, con esos colores rojos y cobres que son muy interesantes, si bien no estará completamente roja. Gracias a que la luna no tiene tanta luz como habitualmente puedes sacar una buena fotografía de la luna y las estrellas, o de algún planeta que quede cerca”, asegura, aunque advierte que técnicamente, por las precisiones en los parámetros, sobre todo en la obturación de la cámara, “no es fácil sacar una buena fotografía”. “Animo a la gente a que lo vea, que lo disfrute. Es chocante ver a la luna con ese tono rojizo. A veces se ve así cuando sale, por la contaminación, pero esta tan alta se saldrá de lo común”, explica.

Furor por los eclipses

El trío de eclipses del que va a disfrutar España y que comenzó el pasado día 12 ha generado muchísimo entusiasmo e interés en muchos ciudadanos, y sobre todo en los fotógrafos profesionales. “Yo suelo hacer un vídeo de avance de lo que pasará cada mes, suelo tener 3.000 visitas como mucho. Este de agosto lleva más de 340.000. Estoy viendo canales de compañeros que empiezan a hacer videos y cosas…”, cuenta.

Sobre el eclipse del próximo 2 de agosto, que tiene ya prácticamente colapsadas las reservas de hoteles en Cádiz y en otras zonas de Andalucía, vaticina que será un caos, ya que la “franja de la totalidad será muy pequeña, de Cádiz a Málaga”. “Eso va a ser una ratonera de coches. Lo más barato para hospedarte ya está en 900 euros y se llegan a pedir 5.000 euros la noche. Yo todavía no sé donde iré; igual hago como la navaja de Ockham y me quedo en mi terraza”, concluye.