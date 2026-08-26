Derechos digitales
La Sindica de Greuges reclama que la gente mayor pueda delegar la gestión de 'La Meva Salut' a otras personas fácilmente
La petición surge a partir de una queja presentada por un ciudadano que denunciaba tener dificultades para ayudar a sus padres con sus trámites sanitarios
"Comunicarse a través de La Meva Salut no siempre es fácil ni rápido"
Salut integrará las imágenes médicas de centros privados en 'La Meva Salut'
La síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha reclamado al Departament de Salut que amplíe las opciones de representación de La Meva Salut para que familiares o personas de confianza puedan ayudar a las personas mayores o con dificultades digitales a gestionar trámites sanitarios. La petición parte de la queja de un ciudadano que explicaba los problemas que tenía para ayudar a sus padres, con dificultades tecnológicas pero con capacidad jurídica, después de la implantación de la doble autenticación. En un comunicado, la síndica considera que hay que garantizar la protección de los datos sin impedir el acompañamiento digital y asegura que el Departament de Salut está estudiando alternativas que podrían aplicarse de cara a 2027.
La queja expone las dificultades para gestionar citas, pruebas médicas y comunicaciones con el sistema sanitario. Según el ciudadano, la doble autenticación hace que no pueda acceder a La Meva Salut de sus padres si no está físicamente con ellos. La síndica defiende que esta situación no es un caso aislado y que hay que encontrar fórmulas para que una persona autorizada pueda hacer gestiones en nombre de un familiar sin tener que compartir contraseñas.
Otras opciones
De hecho, la Síndica ha asegurado que las dificultades a las que se han tenido que enfrentar hasta ahora algunas de estas personas han llevado a soluciones poco "adecuadas desde el punto de vista de la seguridad", como compartir credenciales de acceso directamente.
En este sentido, tras la reclamación de Giménez-Salinas, el departament ha asegurado que trabaja en diferentes alternativas para simplicar los trámites. Una de estas soluciones previstas pasaría por permitir a algunos representantes legales gestionar algunos aspectos de la salud de otras personas a través de la misma plataforma. La autorización para poder tomar estas decisiones correría a cargo del centro de atención primaria (CAP) de referencia, que debería encargarse de acreditar la relación entre las dos personas interesadas.
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