Retrasos en la R1 de Rodalies por la avería de un tren a su paso por La Sagrera

La avería de un tren de la R1 a su paso por la estación de La Sagrera –donde los trenes de momento no hacen parada a la espera de que se completen las obras de la estación– ha provocado graves retrasos en la línea del Maresme. La incidencia ha obligado a suspender momentáneamente los trenes que circulaban desde L'Hospitalet de Llobregat con destino a Mataró, Calella o Arenys de Mar y ha limitado la circulación de los trenes a dos convoyes por hora y sentido, los que finalizan su recorrido en Maçanet-Massanes. la incidencia ha quedado resuelta en una media hora y los trenes de la R1 ya recuperan su horario de paso habitual, aunque registran retrasos que pueden superar los 20 minutos.

La incidencia se ha producido en una mañana en la que los trenes de la R4 han vuelto a hacer parada en la estación de Torre Baró-Vallbona después de no hacerlo durante buena parte de la noche a causa del incendio de Collserola.