Los profesores advierten de que el conflicto sigue abierto y reclaman a Illa que tome las riendas de la negociación

La cuenta atrás para el inicio de curso está resultando especialmente tensa, con una huelga educativa convocada para el 8 de septiembre, primer día de clase que estará también marcado por la publicación del nuevo informe PISA del que Catalunya ha sido excluida por un error que el Govern todavía no ha sabido explicar. Una nueva huelga con la que los sindicatos convocantes quieren lanzar un mensaje muy claro: el conflicto sigue abierto. Mensaje que el Govern parece no querer aceptar, a juzgar por las declaraciones de la portavoz Sílvia Paneque de este martes, en las que insistía en que "ya hubo diálogo" y se llegó a un pacto que ahora están desplegando. Un pacto, detalle no menor, del que se desmarcó Ustec, sindicato mayoritario, tras el rechazo al mismo del 65% del profesorado, que sigue reclamando un cambio profundo en el sistema.

"Solo pedimos que se sienten con nosotros y afronten las causas del conflicto; si la consellera Niubó no quiere o no puede encauzar esta negociación, debe hacerlo el president Illa" Iolanda Segura — Portavoz de Ustec

Ustec ha respondido este miércoles al Govern que pedir "paciencia" al sector educativo -como hizo Paneque este martes, haciendo referencia al inminente despliegue de las mejoras acordadas- es una respuesta inaceptable "ante un conflicto que sigue abierto". "El Govern insiste en que la fase de negociación sindical ya ha finalizado y que ahora corresponde desplegar un acuerdo, pero las mejoras parciales no pueden servir para dar por cerrado un conflicto que sigue vivo en los centros y que mantiene sobre la mesa reivindicaciones estructurales que no han sido resueltas", subraya Ustec en un comunicado en el que vuelve a afear a la consellera de Educació, Esther Niubó, que desde el 13 de julio no haya convocado a los sindicatos para "abordar de manera global cuestiones como las ratios, la inclusión educativa, las infraestructuras, el catalán o el blindaje de la red pública pese a tener una huelga sobre la mesa para el primer día de curso".

"La complejidad no desaparece porque el Govern deje de hablar de ella. La realidad entra cada mañana en las aulas; cuando los centros asumen más necesidades y más desigualdades, necesitan más recursos y más profesionales" Iolanda Segura — Portavoz de Ustec

"Si el Departament ya no se ve capaz de negociar, que sea el president de la Generalitat quien asuma la responsabilidad política y convoque a las organizaciones sindicales del sector", destaca el comunicado en que resaltan que les piden paciencia, "cuando lo que necesita el sistema educativo es negociación". "Si la consellera Niubó no quiere o no puede encauzar esta negociación, debe hacerlo el president Illa", afirma Iolanda Segura, portavoz de Ustec, quien considera "especialmente grave" que el Govern argumente que el Departament ha mantenido unas 200 reuniones con agentes de la comunidad educativa. "Nos parece muy bien que el Govern se reúna con diferentes personas de la comunidad educativa, pero las 200 reuniones que cita la portavoz no pueden convertirse en una excusa para no convocar la mesa sindical", señala Segura.

Poca inversión para mucha complejidad

Ustec vuelve a poner sobre la mesa datos como que el gasto público en educación en Catalunya se situó en el 4,05% del PIB en 2024, según los datos oficiales del Departament, por debajo del 4,46% del conjunto del Estado y muy lejos del 6% que sigue reclamando la comunidad educativa (y que recoge la propia ley educativa).

El último comunicado del sindicato mayoritario en educación destaca también el reto de la gestión de la complejidad en las aulas, el gran malestar de fondo. "La presión sobre los centros es especialmente evidente en un contexto de creciente vulnerabilidad y desigualdad. "La complejidad no desaparece porque el Govern deje de hablar de ella. La realidad entra cada mañana en las aulas. Cuando los centros asumen más necesidades y más desigualdades, necesitan más recursos, más profesionales y menos burocracia", resume la portavoz de Ustec.

Persisten los barracones

El sindicato recuerda también que el sistema educativo sigue arrastrando déficits de infraestructuras que no son nuevos. Catalunya mantiene centenares de barracones escolares, "una realidad incompatible con el discurso de modernización del sistema educativo", consideran.

"Hablamos de transformar la educación mientras todavía tenemos barracones y sufrimos unas temperaturas infernales en las aulas. Hablamos de inclusión mientras el propio Síndic de Greuges identifica la atención a la diversidad como uno de los ámbitos especialmente infrafinanciados. Y hablamos de calidad mientras Catalunya sigue muy lejos del 6% del PIB. Falta voluntad política para poner recursos allí donde hacen falta", zanja Segura.