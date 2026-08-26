La Generalitat habilitará 500 plazas para gente mayor en cuatro nuevas residencias en Barcelona

La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han hecho oficial este miércoles su acuerdo para construir cuatro nuevas residencias para gente mayor en la capital catalana. Tal como avanzó EL PERIÓDICO, el pacto entre ambas administraciones se fraguó el pasado mes de mayo en una comisión bilateral en la que también se acordó destinar 17,5 millones de euros para reformar escuelas de la ciudad. En total, los nuevos geriátricos supondrán un aumento de cerca de 500 plazas en el parque público de residencias de Catalunya y acerca al departament de Drets Socials a su compromismo de crear crear 6.000 nuevos puestos en residencias públicas de cara a 2028.

Las nuevas residencias se construirán en los barrios de Sant Andreu (en el paseo de Torras i Bages, 135, donde las antiguas casernas), la Nova Esquerra de l’Eixample (Viladomat, 149-151), la Marina del Port (Foc, 95) y en el entorno de Glòries (confluencia de la Diagonal con las calles Clot y Badajoz), junto al nuevo Espai ONA que proyecta el gobierno municipal. A ellas se suma la residencia de la calle Benavent, en el distrito de Les Corts, que ya está en construcción y que prevé la creación de otras 110 plazas entre residentes y personas que acudan en régimen de centro de día.

Estos nuevos centros se eirigirán siguiendo un nuevo proceso administrativa por el cual la licitación de las obras las realiza la empresa municipal de infraestructuras de Barcelona (BIMSA) tras una transferencia de fondos de la Generalitat, que es el órgano que al final gestionará las residencias. Esto, según ha asegurado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante el acto de presentación, permitirá "agilizar y recortar los tiempos de ejecución". La previsión, de hecho, es que las residencias estén acabadas de cara al 2031, cuando finalice la siguiente legislatura municipal.

A la espera de los detalles técnicos que determinen exactamente la inversión que supondrán estas nuevas residencias, el conseller de Drets Socials i Inclusí, Raúl Moreno, ha aventurado que las nuevas residencias tendrán un coste de entre 12 y 13 millones de euros cada una. Así, el total de la operación se resolvería alrededor de los 50 millones de euros.

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