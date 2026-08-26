La ‘eclipsemanía’ continúa: observatorios de toda España abrirán de madrugada para ver el eclipse lunar del 28 de agosto

“Cualquier otro año no habríamos organizado nada, pero es tan sobresaliente lo que hemos vivido con el eclipse solar del 12 de agosto y que tengamos solo dos semanas después un eclipse parcial de luna parece de broma”. Quien habla es José Jiménez, CEO de Astroandalus.com, que gestiona el Centro Galáctica de Arcos de las Salinas (Teruel), donde van a organizar una noche de actividades de cara al eclipse parcial de luna que se va a vivir la próxima madrugada del 28 al 29 de agosto.

“Es el broche de oro perfecto, habrá una observación astronómica, telescopios, divulgadores, y luego tumbonas para quien quiera hasta que llegue el eclipse”, afirma Jiménez sobre una jornada que ya tiene “bastantes inscritos”. “Estaremos abiertos toda la noche”, señala el responsable de Galáctica, uno de los sitios de referencia para observaciones astronómicas de Aragón, que se ha convertido en un destino de astroturismo en los últimos años.

Vista de una de las últimas lunas rojas visibles en España. / ASTROANDALUS.COM

La eclipsemanía que ha nacido en España después del histórico evento astronómico del pasado 12 de agosto, que ha provocado que ya no haya alojamientos o estén carísimos en el sur de España para vivir el del próximo 2 de agosto de 2027, que durará además cuatro minutos, ha generado también expectación para este eclipse lunar, para el que no hará falta ningún tipo de protección y puede ser observado a plena vista.

Tonos rojizos

Este fenómeno, que comenzará a las 04:34 horas y tendrá el momento de máxima cobertura a las 06:12, se produce cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, de manera que los tres cuerpos quedan aproximadamente alineados. La Tierra bloquea entonces parte o toda la luz solar que normalmente ilumina la superficie de la Luna. Pese a que en este caso no se trata de una luna de sangre porque el eclipse es parcial, la parte de la Luna que entre en la umbra podrá adquirir tonos rojizos o cobrizos ya que la atmósfera terrestre desvía hacia la sombra parte de la luz solar, sobre todo las longitudes de onda rojizas.

Gráfico del eclipse lunar.

“La luna se verá rojiza por las partículas en suspensión y como este verano hay además una carga de ceniza por todos los incendios que ha habido se verá particularmente roja”, aprecia el responsable de Galáctica, que el pasado 12 de agosto reunió a más de 1.200 personas en su centro, entre ellos el meteorólogo Mario Picazo.

Donde este fenómeno de color rojizo se observará con particular intensidad será en Murcia, por “la atmósfera del aire” propia de la zona, señala Aleksandra Blaszczyk, administradora única de Astronomy tours S. COOP , con una finca astronómica en Murcia donde también han organizado actividades divulgativas tanto de astronomía como ecología de cara al evento desde las cinco de la tarde de este jueves.

“Nosotros ofrecemos la oportunidad de pasar la noche en el cámping y despertarnos para observar el eclipse o ya venir por la mañana”, señala la divulgadora. “Haremos una fogata durante la noche, habrá música, café y algo para picar”, asegura Blaszczyk, que explica que aunque “popularmente se está hablando de ‘Luna de Sangre’, técnicamente no lo será. En este caso quedará una pequeña parte de la Luna fuera de la sombra, por lo que se trata de un eclipse parcial, aunque extremadamente profundo”.

“Eso no significa que no podamos ver colores rojos. La Luna llena saldrá la tarde anterior muy baja sobre el horizonte y, en Murcia y en muchos otros lugares, puede aparecer amarilla, naranja o intensamente roja. Esto no se debe al eclipse: al estar cerca del horizonte, su luz atraviesa una mayor cantidad de atmósfera, que dispersa preferentemente los tonos azules y deja pasar mejor los rojos y naranjas. El polvo, la humedad y los aerosoles pueden intensificar todavía más ese efecto”, afirma.

Otro de los sitios de observación donde se va a abrir durante toda la madrugada será en el observatorio astronómico de La Hita, en Toledo, donde organizarán actividades desde las tres de la mañana, con explicaciones científicas, talleres de iniciación a fotografiar el eclipse “y un chocolate caliente y algo dulce” para endulzar la madrugada.

En Catalunya, Astrofels, la Agrupació Astronòmica de Castelldefels ha organizado una observación del eclipse en el Observatorio Astronómico Sergio López Borgoñoz, en Cal Ganxo, a partir de las 4:12 horas, cuando empieza. La entrada es libre y gratuita, aunque figura como "completa" en la página web. Mientras, en Cuenca, el grupo Astrocuenca, en colaboración con el Museo de Ciencias de Castilla La Mancha, ha organizado una observación con telescopios en el Puerto de la Tórdiga desde las tres de la mañana a las siete.